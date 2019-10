Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő. A lakodalmat az egyik legnagyobb francia királyi kastélyban tartották. ","shortLead":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő...","id":"20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0729c6d-f755-44da-bace-6251863359d4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","timestamp":"2019. október. 21. 10:21","title":"Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07d5c8b-7f26-4715-bfe8-660e63b6fbab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire kivonultak a rendőrök, véget ért a bunyó, de valaki videóra vette.\r

","shortLead":"Mire kivonultak a rendőrök, véget ért a bunyó, de valaki videóra vette.\r

","id":"20191021_Nyomoz_a_rendorseg_a_zalaegerszegi_fociultraverekedes_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c07d5c8b-7f26-4715-bfe8-660e63b6fbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53606c89-162b-4aa9-91da-ee1007b805f7","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nyomoz_a_rendorseg_a_zalaegerszegi_fociultraverekedes_ugyeben","timestamp":"2019. október. 21. 10:10","title":"Videó: Több tucat focihuligán csapott össze Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazai pályán beszélt arról a Fidesz alelnöke, hogy lehet még következménye a Borkai-botránynak.","shortLead":"Hazai pályán beszélt arról a Fidesz alelnöke, hogy lehet még következménye a Borkai-botránynak.","id":"20191021_Kosa_Jobbat_tenne_egy_ujabb_valasztas_Borkainak_es_Gyornek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2896c73-2271-4064-804f-a1a28598bcf2","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kosa_Jobbat_tenne_egy_ujabb_valasztas_Borkainak_es_Gyornek_is","timestamp":"2019. október. 21. 08:00","title":"Kósa: Jobbat tenne egy újabb választás Borkainak és Győrnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól függetlenül végzik a dolgukat. ","shortLead":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól...","id":"20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d6a63-554a-4a7c-8e7b-7333ca1483da","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Különös ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára, akik nem akarnak böngészőt használni.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára...","id":"20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ff3714-2f7b-4483-956b-b9f933f87638","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","timestamp":"2019. október. 20. 09:03","title":"Így használhatja a Google fordítóját böngésző nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsában - közölte a görög kulturális tárca.","shortLead":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög...","id":"20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9e35-a2e7-49e5-9a14-30a6fedf6d21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","timestamp":"2019. október. 21. 00:03","title":"Páratlan kincseket találtak az 1802-ben elsüllyedt hajó roncsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","shortLead":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","id":"20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b647761-0d2f-43c0-9f9f-6c88e5297aa6","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","timestamp":"2019. október. 20. 13:30","title":"Székesfehérváron veszélyes a levegő minősége a szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]