[{"available":true,"c_guid":"40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek (YPG) elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg kedden Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is...","id":"20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924ad82a-d8d3-4651-b9e2-cb6a0ae39f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","timestamp":"2019. október. 22. 21:55","title":"Erdogan és Putyin megállapodtak arról, mi legyen a kurd területekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","shortLead":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","id":"20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80d5e4-d3a8-4669-ac94-50227b469a9e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","timestamp":"2019. október. 23. 15:04","title":"Az eutanáziát választotta Marieke Vervoort belga paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Városi és kerületi lapokból áll majd össze. A Momentum szerint szükség van rá, hogy minden emberhez eljussanak a valódi, független hírek.","shortLead":"Városi és kerületi lapokból áll majd össze. A Momentum szerint szükség van rá, hogy minden emberhez eljussanak...","id":"20191023_momentum_fekete_gyor_andras_donath_anna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be85e7-d563-469b-8c15-473ec7c21939","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_momentum_fekete_gyor_andras_donath_anna","timestamp":"2019. október. 23. 17:00","title":"Alternatív médiát építenek Fekete-Győrék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig egy zökkenőmentes tesztrepülésen is túl vannak.","shortLead":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig...","id":"20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15f16f-5c6c-4728-be8a-ae86269e586e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","timestamp":"2019. október. 22. 16:03","title":"Videó: Simán repül az elektromos taxi, ami 300 km/h-val szállítana utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92d226f-3bb3-43c7-92ea-7130aac3fe61","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Minden szülő tudja, hogy gyermeke boldogabb és jobban viselkedik, amikor jól kipihente magát. Ez azonban nem jelenti, hogy gyerekünk örül, ha le kell feküdnie.","shortLead":"Minden szülő tudja, hogy gyermeke boldogabb és jobban viselkedik, amikor jól kipihente magát. Ez azonban nem jelenti...","id":"20191022_Nehezen_alszik_el_a_gyereke_Ezek_a_tippek_segithetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92d226f-3bb3-43c7-92ea-7130aac3fe61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d5ffc-a530-41b1-a1ef-f966e89dba25","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191022_Nehezen_alszik_el_a_gyereke_Ezek_a_tippek_segithetnek","timestamp":"2019. október. 22. 14:15","title":"Nehezen alszik el a gyereke? Ezek a tippek segíthetnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dac600-7526-48b7-b3c7-764aa3ecaf9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambdrige-i Egyetem kutatói mesterséges levelet hoztak létre, amely napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával képes előállítani egy széles körben alkalmazott gázt, amelyet jelenleg fosszilis anyagokból nyernek. A technológia felhasználható lesz fenntartható folyékony üzemanyag előállítására, amely a benzin alternatívája lehet.","shortLead":"A Cambdrige-i Egyetem kutatói mesterséges levelet hoztak létre, amely napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával...","id":"20191023_mesterseges_level_uzemanyag_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3dac600-7526-48b7-b3c7-764aa3ecaf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee275826-dbd2-438e-a506-f18ebca4469a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_mesterseges_level_uzemanyag_termeles","timestamp":"2019. október. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a mesterséges levelet, amely üzemanyagot termelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A klub éppen zárva tartott. A támadók valószínűleg neonácik voltak, szivárványos zászlót égettek és stencileztek.","shortLead":"A klub éppen zárva tartott. A támadók valószínűleg neonácik voltak, szivárványos zászlót égettek és stencileztek.","id":"20191023_szelsojobboldal_szelsojobb_aurora_klub_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a208d5e8-fee7-492f-911a-2dfcbdd13d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_szelsojobboldal_szelsojobb_aurora_klub_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2019. október. 23. 15:12","title":"Szélsőjobbosok rohamozták meg az Aurórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","shortLead":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","id":"20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a643b45-6283-4040-85ff-162a678a6237","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","timestamp":"2019. október. 22. 10:21","title":"Alec Baldwin letolta a gatyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]