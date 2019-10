Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A valóságban még többen lehetnek.","shortLead":"A valóságban még többen lehetnek.","id":"20191023_kina_amerika_credit_suisse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c4352-9a45-4abb-8cad-d33e8de7d2c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_kina_amerika_credit_suisse","timestamp":"2019. október. 23. 07:46","title":"Egymillióval több gazdag ember él Kínában, mint Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is csak 2114 után lehet majd hozzáférni.","shortLead":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is...","id":"20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa14a6f2-35f9-4bc1-9363-e1d7e8adc7a1","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","timestamp":"2019. október. 22. 12:21","title":"Mi értelme van olyan könyvet írni, amit csak 100 év múlva olvashatunk el? – Knausgård megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták, máris összefirkáltak egy magyar vonatot külföldön. ","shortLead":"A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták...","id":"20191021_Radar360_Fideszes_csapat_szereli_le_Hadhazyt_EUs_kirugassal_fenyegetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a0b60d-1624-4a7b-abee-1b179ae3c52c","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar360_Fideszes_csapat_szereli_le_Hadhazyt_EUs_kirugassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Radar360: Fideszes csapat szereli le Hadházyt, EU-s kirúgással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","shortLead":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","id":"20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea173fe-f24d-4c32-9739-f74776e5da3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","timestamp":"2019. október. 21. 21:05","title":"Londonba viszik a korongot, rajta a világ első égboltábrázolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt. Ilyen hangos például egy cölöpverőgép. Videó.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt...","id":"20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466feb1-71e3-432a-b0b3-8e2d5f3502be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","timestamp":"2019. október. 22. 12:28","title":"Különleges nevű madár a világ leghangosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik vele az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján. ","shortLead":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik...","id":"20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a154b-df8f-4ed4-b9ac-8b3fb7359aff","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 13:19","title":"Megzavarták Orbán Viktor beszédét - percről percre a parlament üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958774-dd1f-4815-a71f-5a3a7656fbfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191022_Marabu_Feknyuz_Hadhazy_Orban_es_a_magyar_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55958774-dd1f-4815-a71f-5a3a7656fbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0e0a11-60c2-4597-8611-8164c0e640bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Marabu_Feknyuz_Hadhazy_Orban_es_a_magyar_zaszlo","timestamp":"2019. október. 22. 10:52","title":"Marabu Féknyúz: Hadházy, Orbán és a magyar zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","shortLead":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","id":"20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a643b45-6283-4040-85ff-162a678a6237","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","timestamp":"2019. október. 22. 10:21","title":"Alec Baldwin letolta a gatyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]