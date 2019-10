Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív tevékenysége rendkívüli a magyar néptánckultúra modernkori történetében.","shortLead":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív...","id":"20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b2bb7-eb59-4145-b240-eee61b79d3f8","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","timestamp":"2019. október. 28. 11:11","title":"Meghalt Foltin Jolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004d414-5163-4850-881c-57153321773b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévéközvetítés szeme láttára írta be pofonegyszerű kódját a politikus.","shortLead":"A tévéközvetítés szeme láttára írta be pofonegyszerű kódját a politikus.","id":"20191027_Most_mar_az_egesz_vilag_tudja_hogy_ennek_a_politikusnak_a_PINkodja_777777","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1004d414-5163-4850-881c-57153321773b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa79a89-386f-4c40-baa3-21a3eb57dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Most_mar_az_egesz_vilag_tudja_hogy_ennek_a_politikusnak_a_PINkodja_777777","timestamp":"2019. október. 27. 10:12","title":"Most már az egész világ tudja, hogy ennek a politikusnak a PIN-kódja: 777777","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83756d08-fa02-4352-98d3-6e22a0a23531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc hüllőt kellett befogni. ","shortLead":"Harminc hüllőt kellett befogni. ","id":"20191027_Siklok_csaladi_haz_Vasarosbec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83756d08-fa02-4352-98d3-6e22a0a23531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e53fd8-12be-4463-8338-3a6edf613d86","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Siklok_csaladi_haz_Vasarosbec","timestamp":"2019. október. 27. 10:23","title":"Erre a látványra senki nem akar hazaérni: siklók leptek el baranyai családi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri biztosát bízta meg, míg a polgármesteri székbe a Ménesbirtok most leváltott vezérigazgatóját tolta be. Az ő helyére nevezik ki most Leisztinger Tamás egyik cégvezetőjét. ","shortLead":"Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri...","id":"20191028_Lazar_Janos_meglepo_helyrol_hozott_uj_vezerigazgatot_az_allami_Menesbirtok_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b249e-b23f-43c0-9a63-39966eaff8be","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Lazar_Janos_meglepo_helyrol_hozott_uj_vezerigazgatot_az_allami_Menesbirtok_elere","timestamp":"2019. október. 28. 13:10","title":"Lázár János meglepő helyről hozott új vezérigazgatót az állami Ménesbirtok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","shortLead":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","id":"20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d2ba6e-0fae-4bec-a0a3-772cae835ab9","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","timestamp":"2019. október. 27. 15:41","title":"Birtokba vették a gyerekek a városligeti Nagyjátszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","shortLead":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","id":"20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a9642-31ae-4eee-be16-64ee098f5a4b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","timestamp":"2019. október. 28. 11:09","title":"Visszatérünk a vámpírmesék gyökeréhez: véres horror készül a Drakulából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia Egyetem szakemberei kiderítették, hogy azok a terhes nők, akik akár fiziológiai, akár pszichés stressztől szenvednek, sokkal több esetben szülnek lányt, mint ahogyan azt a statisztika indokolná.","shortLead":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia...","id":"201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c359e07-7f0f-417a-a5c8-ce99462e4664","keywords":null,"link":"/360/201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","timestamp":"2019. október. 28. 10:00","title":"Csak nyugalom! Kisebb eséllyel szül fiút, aki stresszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihirdetik a klímavészhelyzetet, dönteni fognak az átláthatóságról és az utazási kedvezményekről, viszont a Tiborcz-adóról még nem.","shortLead":"Kihirdetik a klímavészhelyzetet, dönteni fognak az átláthatóságról és az utazási kedvezményekről, viszont...","id":"20191028_Kiderult_mirol_fognak_targyalni_Karacsony_Gergelyek_az_alakulo_ulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df0aff-f17f-4ee1-bfea-8eb64668088e","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kiderult_mirol_fognak_targyalni_Karacsony_Gergelyek_az_alakulo_ulesen","timestamp":"2019. október. 28. 14:01","title":"Kiderült, miről fognak tárgyalni Karácsony Gergelyék az alakuló ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]