[{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztját kaphatja meg Tüttő Kata, az MSZP-s politikus így az egyik legfajsúlyosabb területért felelhet – tudta meg a hvg.hu. Tüttő sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta értesülésünket arra hivatkozva, hogy ez még korai lenne, mert még folynak az egyeztetések. Budapest üzemeltetésének feladatkörébe valószínűleg beletartozhatnak olyan érzékeny területek, mint a főváros közlekedése, a közrendészet vagy a szemétszállítás.","shortLead":"A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztját kaphatja meg Tüttő Kata, az MSZP-s politikus...","id":"20191028_Alakul_Karacsony_csapata_Tutto_Kata_viheti_a_fovaros_uzemelteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14fbf78-cb30-41ef-8a30-65b93d51588d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Alakul_Karacsony_csapata_Tutto_Kata_viheti_a_fovaros_uzemelteteset","timestamp":"2019. október. 28. 13:47","title":"Alakul Karácsony csapata: Tüttő Kata viheti a főváros üzemeltetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden: Soros.","shortLead":"Röviden: Soros.","id":"20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444966e-065b-4922-819c-5ad5462bfe37","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","timestamp":"2019. október. 28. 11:25","title":"Reagált a kormány a New York Times magyar egészségügyet bemutató cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majd elkészítik máskor.","shortLead":"Majd elkészítik máskor.","id":"20191029_Beolvasztanak_tizmillio_emlekermet_amelyet_az_oktober_31i_Brexitre_gyartottak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be07867-379f-4243-93e5-d62a526ebbff","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Beolvasztanak_tizmillio_emlekermet_amelyet_az_oktober_31i_Brexitre_gyartottak_le","timestamp":"2019. október. 29. 09:26","title":"Beolvasztanak tízmillió emlékérmét, amit az október 31-i Brexitre gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","shortLead":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","id":"20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb764ff9-090d-495f-9d15-2f0ecd7251f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","timestamp":"2019. október. 28. 12:09","title":"Pesterzsébeten 411 ezer forintra emelték a képviselők bérét, a Momentum kiszállt az ellenzéki együttműködésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c8527f-ce97-4245-94f4-e8eeb8db315b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állat napok óta bujkál a dalmát hegyekben. ","shortLead":"Az állat napok óta bujkál a dalmát hegyekben. ","id":"20191028_Bevette_magat_a_hegyekbe_egy_vagohidrol_elszokott_bika_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c8527f-ce97-4245-94f4-e8eeb8db315b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399da667-859e-40ef-97de-5328e1f569e8","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Bevette_magat_a_hegyekbe_egy_vagohidrol_elszokott_bika_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 28. 05:55","title":"Bevette magát a hegyekbe egy vágóhídról elszökött bika Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]