Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten
Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.
2019. október. 31. 16:58 Könnygázzal ünnepelték a Halloweent Hongkongban
Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.
2019. november. 01. 08:40 Autós üldözés orosz módra: traktorral menekült a rendőrök elől
Meglehetősen érdekes videót tett közzé a Russia Today.
2019. november. 01. 10:58 Egy magyar mutatta meg Koreát a koreaiaknak
A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső hajóorvos 1908-ban készült fényképeiből rendeztek kiállítást.
2019. október. 31. 15:15 Karácsony Gergely támogatná a stadionépítést, bizonyos feltételekkel
A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.
2019. október. 31. 20:26 "Óvakodtam attól, hogy belefussak a melegsztorik sztereotípiáiba"
A szerelmet, a vágyakozást, a testi vonzalmat a legtermészetesebb dolognak tartja a Szólíts a neveden az amerikai írója, aki szerint mindegy, hogy nőbe vagy férfiba szeretünk bele, a lényeg a személyiség, a kisugárzás, a végzetes vonzerő.
2019. október. 31. 19:00 Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz
A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.
2019. október. 31. 15:30 Kiállítás mutatja meg, hogy próbál választ adni a koreai építészet a mai kor kihívásaira
Elnéptelenedő vidék, egyenlőtlen gazdasági fejlődés a régiókban, zsúfoltság - a koreai építészetnek ezekre a kihívásokra kell választ adnia. Erről a számunkra is ismerős kérdéskörről nyílik kiállítás Budapesten.
2019. november. 01. 21:58 Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnéptelenedő vidék, egyenlőtlen gazdasági fejlődés a régiókban, zsúfoltság - a koreai építészetnek ezekre a kihívásokra kell választ adnia. Erről a számunkra is ismerős kérdéskörről nyílik kiállítás Budapesten. ","shortLead":"Elnéptelenedő vidék, egyenlőtlen gazdasági fejlődés a régiókban, zsúfoltság - a koreai építészetnek ezekre...","id":"20191101_Kiallitas_mutatja_meg_hogy_probal_valaszt_adni_a_koreai_epiteszet_a_mai_kor_kihivasaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3386ebc0-962b-4b65-89a4-93ccbe280ad4","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Kiallitas_mutatja_meg_hogy_probal_valaszt_adni_a_koreai_epiteszet_a_mai_kor_kihivasaira","timestamp":"2019. november. 01. 21:58","title":"Kiállítás mutatja meg, hogy próbál választ adni a koreai építészet a mai kor kihívásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]