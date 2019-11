Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már kitalálták, hogyan lehet egyszerűbbé tenni a folyamatot.","shortLead":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már...","id":"20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b27d2e4-8c48-4d86-8ab8-986a5bad4e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","timestamp":"2019. november. 06. 20:03","title":"Bekerül pár új gyorsgomb a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület, illetve a tömeges kivándorlást sem részletezi túl, ehhez képest az Országos Urbanisztikai Konferencián egy helyettes államtitkár és az MNB főosztályvezetője is részletesen beszélt ezekről a problémákról. ","shortLead":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület...","id":"20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d66f0-74f4-4088-ab38-926d4bc3b373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","timestamp":"2019. november. 07. 06:13","title":"Magas árak, kevés zöld – őszintén beszélt a budapesti gondokról a kormány és az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben még senki sem tudja, hogy mikor és hova költözhet majd a Várból az Országos Széchényi Könyvtár, a feladattal megbízott miniszteri biztos már afféle magyar Pompidou Központot álmodott a lágymányosi Duna-partra, ahol az OSZK mellett társbérletet kaphatna többek között a Filmarchívum és a Petőfi Irodalmi Múzeum is. ","shortLead":"Miközben még senki sem tudja, hogy mikor és hova költözhet majd a Várból az Országos Széchényi Könyvtár, a feladattal...","id":"201945__kulturalis_beruhazasok__oszkkoltozes__fekete_peter__magyar_pompidou","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d16463-76c9-4538-84f7-f451e518364f","keywords":null,"link":"/360/201945__kulturalis_beruhazasok__oszkkoltozes__fekete_peter__magyar_pompidou","timestamp":"2019. november. 08. 07:00","title":"Újabb megalomán kulturális beruházásokat tervez a NER Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","shortLead":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","id":"20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e9b65-71dd-4ca8-aa8c-348d1395537b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","timestamp":"2019. november. 07. 14:28","title":"Emeleti karzatra terelték a sajtót a győri közgyűlés megalakulásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell megőriznünk őket. Azt gondolnánk, szükségünk van titkokra, nem tudnánk nélkülük élni. Pedig energiát vesznek el, kapcsolatok mennek rá, beteggé tesznek és rombolják kreativitásunkat. ","shortLead":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell...","id":"20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988c4c5-b354-495e-b8c4-880ab7c14d78","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","timestamp":"2019. november. 07. 08:30","title":"Ha titokban akarunk tartani valamit, önmagunk elől is el kell titkolnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3feb912-71eb-4730-93ca-faf4284e3fe5","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mindenki fedezékbe, megjöttek a szocik – visszhangzik a csatakiáltás kedd este óta. Tényleg összedőlt a világ Draskovics Tibor felbukkanásával?","shortLead":"Mindenki fedezékbe, megjöttek a szocik – visszhangzik a csatakiáltás kedd este óta. Tényleg összedőlt a világ...","id":"20191107_Gergely_Marton_Dobbenet_es_vilagbotrany_a_megvalasztott_szocik_valojaban_szocik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3feb912-71eb-4730-93ca-faf4284e3fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f707c28b-72e1-4db1-9f8c-623960f93726","keywords":null,"link":"/360/20191107_Gergely_Marton_Dobbenet_es_vilagbotrany_a_megvalasztott_szocik_valojaban_szocik","timestamp":"2019. november. 07. 14:55","title":"Gergely Márton: Döbbenet és világbotrány, a megválasztott szocik valójában szocik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hová költözne az Országos Széchényi Könyvtár? Létrejöhet-e egyfajta kulturális kombinát?","shortLead":"Hová költözne az Országos Széchényi Könyvtár? Létrejöhet-e egyfajta kulturális kombinát?","id":"20191107_Kulturalis_beruhazasok_NER_OSZK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc0dee1-aefe-4050-9e96-841bd96f49dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3113f-0f6f-4e5f-b19a-0c995fb214bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Kulturalis_beruhazasok_NER_OSZK","timestamp":"2019. november. 07. 16:55","title":"Telik-e még pénzből és energiából a NER további kulturális beruházási terveire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5443e6c5-39c8-42a3-9361-744e56fff245","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy évszázadon keresztül a németek joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a világ legjobb autóit ők gyártják, de most a Google, a Tesla és a nyomukba járó kínaiak lenyomhatják őket - kesereg a hamburgi Der Spiegel. ","shortLead":"Egy évszázadon keresztül a németek joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a világ legjobb autóit ők gyártják, de most...","id":"20191108_Kalifornia_es_Kina_az_autogyartas_jovoje_de_mi_lesz_Europaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5443e6c5-39c8-42a3-9361-744e56fff245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b520f-438f-41e9-954e-7858d79e86e3","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Kalifornia_es_Kina_az_autogyartas_jovoje_de_mi_lesz_Europaval","timestamp":"2019. november. 08. 05:50","title":"Kalifornia és Kína az autógyártás jövője, de mi lesz Európával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]