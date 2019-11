Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","shortLead":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","id":"20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661988a7-9951-4e49-b819-f18f47fa188c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","timestamp":"2019. november. 12. 10:25","title":"Szimbolikus lett az utolsó, még villanyhajtás nélküli Maserati GranTurismo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet. Már tervezik a nagysebességű vasúti hálózat kibővítését Németországig. ","shortLead":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet...","id":"20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943213a-a7a7-4199-b56a-aa3de1b2c41d","keywords":null,"link":"/360/20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","timestamp":"2019. november. 12. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Vasúti síneken forrt össze Európa – 25 éves az Eurostar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.","shortLead":"A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés...","id":"20191113_Kitiltas_es_eves_fizetesmegvonas_is_jarhat_a_rendbonto_kepviseloknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d855b70c-6fd3-4cab-b625-26060c9b105b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kitiltas_es_eves_fizetesmegvonas_is_jarhat_a_rendbonto_kepviseloknek","timestamp":"2019. november. 13. 12:20","title":"Kitiltás és éves fizetésmegvonás is járhat a rendbontó képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

\r

","shortLead":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar...","id":"20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae7d3d-b664-4621-94cc-52ecb46bae74","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.","id":"20191112_Tobb_szazmilliard_forintos_buntetest_vallalt_be_a_kormany_hogy_jojjenek_az_EUpenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a7bc7-ff4a-4923-8bb7-686825683b20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Tobb_szazmilliard_forintos_buntetest_vallalt_be_a_kormany_hogy_jojjenek_az_EUpenzek","timestamp":"2019. november. 12. 14:09","title":"500 milliárd forintos büntetést vállalt be a kormány, hogy jöjjenek az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","shortLead":"A bölcsőde-felújítást végző kivitelező nevében kérték, hogy a korábbitól eltérő folyószámlára utalják a pénzt.","id":"20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d731-49ee-4fcc-9922-146f75b90297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5e446-c51b-4997-a4e4-8eebd6712783","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_18_millio_forinttal_vertek_at_csalok_a_pecsi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. november. 12. 20:52","title":"18 millió forinttal verték át csalók a pécsi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","shortLead":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","id":"20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72bfcca-eb9e-4969-acca-77c81ec6797c","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Januártól létrejön a Káel Csaba vezette Nemzeti Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lengyel miniszterelnök szerint minden bizonnyal nem tudatosan elkövetett hibáról van szó.","shortLead":"A lengyel miniszterelnök szerint minden bizonnyal nem tudatosan elkövetett hibáról van szó.","id":"20191112_Tortenelemhamisitassal_vadolja_Lengyelorszag_a_Netflixet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0530e6ae-b049-4540-b263-e37d0c81cad2","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Tortenelemhamisitassal_vadolja_Lengyelorszag_a_Netflixet","timestamp":"2019. november. 12. 11:48","title":"Történelemhamisítással vádolja Lengyelország a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]