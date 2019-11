Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő-testület megszavazta, hogy újra felajánlják a férfinak a korábbi lakását. ","shortLead":"A képviselő-testület megszavazta, hogy újra felajánlják a férfinak a korábbi lakását. ","id":"20191113_Visszaterhet_lakasaba_a_nyaron_kilakoltatott_79_eves_budafoki_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933d3a05-e59c-44c2-bdea-352cab6264f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Visszaterhet_lakasaba_a_nyaron_kilakoltatott_79_eves_budafoki_ferfi","timestamp":"2019. november. 13. 20:16","title":"Visszatérhet lakásába a nyáron kilakoltatott 79 éves budafoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű mobilszolgáltatási-rendszere mellé. A vállalat magyar együttműködésben is reménykedik.","shortLead":"Az egész világot érintő toborzókampányba kezdett a Huawei, hogy minél több fejlesztőt állítson HMS nevű...","id":"20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2223b32-94eb-42a0-bcf5-a11b90b350b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_huawei_hms_mobile_services_android_google_play_services","timestamp":"2019. november. 13. 09:33","title":"Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába tüntette el a Fidesz Borkai Zsolt győri polgármestert a politikából, a november 10-i megismételt szavazásokon a kormánnyal elégedetlen választók országszerte mindenhol megbüntették a kormánypárti jelölteket. Győrben ez újabb gondot okozhat a Fidesznek.","shortLead":"Hiába tüntette el a Fidesz Borkai Zsolt győri polgármestert a politikából, a november 10-i megismételt szavazásokon...","id":"201946__jaszbereny__ellenzeki_etvagy__elovalasztas__beindult_a_pofonofon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9b65d3-8cea-423a-82c1-56dd24162466","keywords":null,"link":"/360/201946__jaszbereny__ellenzeki_etvagy__elovalasztas__beindult_a_pofonofon","timestamp":"2019. november. 14. 15:00","title":"Megijedt a Fidesz a kormányellenes szavazók büntetőhadjáratától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","shortLead":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","id":"20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b19d80-0520-49b4-9900-5d14cf81b2e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","timestamp":"2019. november. 13. 14:53","title":"Ellenőrzik jövőre a csokos támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887752d2-0a33-4104-b8db-632b0f4263ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább az akkumulátorokat vitték el a feltört autókból.","shortLead":"Leginkább az akkumulátorokat vitték el a feltört autókból.","id":"20191114_Hat_autot_tort_fel_ket_ferfi_egymas_utan_Salgotarjanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=887752d2-0a33-4104-b8db-632b0f4263ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005256a5-720b-412f-8bd3-b3b2d959dd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Hat_autot_tort_fel_ket_ferfi_egymas_utan_Salgotarjanban","timestamp":"2019. november. 14. 13:16","title":"Hat autót tört fel két férfi egymás után Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5050192-b7b3-4718-8c07-134141ded475","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191114_Marabu_FekNyuz_Allamgepezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5050192-b7b3-4718-8c07-134141ded475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a404d383-0cda-4566-96de-fa8ed06fa442","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Marabu_FekNyuz_Allamgepezet","timestamp":"2019. november. 14. 10:14","title":"Marabu FékNyúz: Államgépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769bf196-7da5-41ed-8312-520a21aa1a8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beszólogatásokkal zajlott le a ferencvárosi képviselőtestület alakuló ülése. Sokáig kérdés volt, a Baranyi Krisztina által javasolt két alpolgármestert megszavazzák-e az ellenzéki pártok, de ezzel végül nem volt gond. A Momentum azonban nem hagyta szó nélkül, hogy nem az általuk támogatott Jancsó Andrea lett a jelölt. ","shortLead":"Beszólogatásokkal zajlott le a ferencvárosi képviselőtestület alakuló ülése. Sokáig kérdés volt, a Baranyi Krisztina...","id":"20191114_baranyi_ferencvaros_alakulo_ules_reiner_dome","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769bf196-7da5-41ed-8312-520a21aa1a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dec0261-16ad-481c-bdd2-60970d7876ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_baranyi_ferencvaros_alakulo_ules_reiner_dome","timestamp":"2019. november. 14. 18:26","title":"Úgy kiosztotta Baranyit a Momentum, hogy arra a Fidesz is csak bólogatni tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5b791-fea7-4e0a-bc1b-9d746f510fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","timestamp":"2019. november. 13. 12:25","title":"Meghalt Kende János történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]