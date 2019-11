Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","shortLead":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","id":"20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1575c98-3c1b-460f-b52b-52259572179e","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","timestamp":"2019. november. 04. 21:17","title":"Louis C. K. újra Budapesten lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével mindenkit elküldenek az egységtől.","shortLead":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével...","id":"20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063ecc2d-d349-4d6b-8c65-b7774a90bb3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","timestamp":"2019. november. 05. 16:03","title":"Fontos döntést hozott a Samsung, hatással lesz az új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083eef8b-28b8-4012-8edc-dd29500740fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Atomfegyverek bunkerében rekedt erdei vöröshangyák túlélését tanulmányozták Lengyelországban, a rovarok elhullott társaik tetemét felfalva maradtak életben.","shortLead":"Atomfegyverek bunkerében rekedt erdei vöröshangyák túlélését tanulmányozták Lengyelországban, a rovarok elhullott...","id":"20191105_lengyel_atombunkerben_rekedt_erdei_voroshangyak_tulelese_kannibalizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083eef8b-28b8-4012-8edc-dd29500740fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33016f5d-953e-4a80-8cc1-a5fdc142a6da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lengyel_atombunkerben_rekedt_erdei_voroshangyak_tulelese_kannibalizmus","timestamp":"2019. november. 05. 19:33","title":"Volt szovjet atombunkerben rekedt egy hangyakolónia, kannibálként maradtak életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","shortLead":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","id":"20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafbc63-8bd6-45a7-93cc-54f8c5220985","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2019. november. 05. 07:22","title":"Videó: Több százan tüntettek a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","shortLead":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","id":"20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c08bd-8a78-48aa-80f9-386cac8396d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. november. 05. 11:18","title":"Három napra újra lezárják fél Budapestet Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","shortLead":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","id":"20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15049d5b-c804-47b3-a0c7-b474dd2f24da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 04. 18:06","title":"Szorul a hurok Trump nyaka körül, át kell adnia az adóbevallásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","shortLead":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","id":"20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05cc373-7092-43d7-88e5-0d1085c38a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","timestamp":"2019. november. 04. 16:19","title":"Megerőszakolhattak egy svéd lányt egy belvárosi lakásban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]