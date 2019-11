Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák fejlesztője. ","shortLead":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák...","id":"201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13e6c9-b731-4b03-aa54-d31263efd3ef","keywords":null,"link":"/360/201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","timestamp":"2019. november. 18. 12:00","title":"Hátborzongató élmény: aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elítéli a Fideszhez pozíciókért átállt XXII. kerületi képviselőket. A kerületben fideszes a polgármester, és eddig ellenzéki többség volt a képviselő-testületben.\r

\r

","shortLead":"A párt elítéli a Fideszhez pozíciókért átállt XXII. kerületi képviselőket. A kerületben fideszes a polgármester, és...","id":"20191118_Momentum_mondjanak_le_Budafokon_az_arulo_Fideszhez_atallo_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af975ed-09b0-4ae8-84e1-338f03f155a8","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Momentum_mondjanak_le_Budafokon_az_arulo_Fideszhez_atallo_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. november. 18. 11:55","title":"Momentum: Mondjanak le Budafokon az áruló, Fideszhez átálló ellenzéki képviselők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti...","id":"20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97408b7-a154-4528-b682-fbbe87d7c68a","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","timestamp":"2019. november. 18. 17:30","title":"Radar360: Várhelyi átment, Simonka izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK volt vezérigazgatója szerint utódja kötött rossz szerződést a kivitelezővel.","shortLead":"A BKK volt vezérigazgatója szerint utódja kötött rossz szerződést a kivitelezővel.","id":"20191119_Vitezy_Daboczi_elektronikus_jegyrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb74b84f-65c6-4638-8939-662dab0c5595","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Vitezy_Daboczi_elektronikus_jegyrendszer","timestamp":"2019. november. 19. 13:14","title":"Vitézy utódjára tolja a félresikerült elektronikus jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország 9-1-re nyert Örményország ellen.","shortLead":"Olaszország 9-1-re nyert Örményország ellen.","id":"20191119_Svajc_es_Dania_is_ott_lesz_az_Europabajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fa1285-27f3-42ec-a5d0-d8b1604f4022","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Svajc_es_Dania_is_ott_lesz_az_Europabajnoksagon","timestamp":"2019. november. 19. 07:28","title":"Svájc és Dánia is ott lesz az Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e","c_author":"HVG","category":"360","description":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet arról, meddig tartható fenn az érdeklődés egy személyiség iránt, aki nem mi vagyunk.","shortLead":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet...","id":"201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2770f119-ccb3-4f68-9d85-34c77cc3b171","keywords":null,"link":"/360/201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","timestamp":"2019. november. 18. 14:00","title":"Kamuprofillal csábít Juliette Binoche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papírlapon követelte a pénzt.","shortLead":"Papírlapon követelte a pénzt.","id":"20191119_pecs_rablas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca68bb1-28fa-4a4e-9f1c-1963bcdeb66f","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_pecs_rablas_rendorseg","timestamp":"2019. november. 19. 12:49","title":"Hatvanéves férfi rabolt bankot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0594443-5342-406d-b275-1c4c183f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amikor már nehéz valami egészen új ötlettel kirukkolni, akkor szívesen fordulnak a gyártók egy igen erős érzés, a nosztalgia felé. Lehet, hogy a HTC is valami ilyesmin gondolkozik?","shortLead":"Amikor már nehéz valami egészen új ötlettel kirukkolni, akkor szívesen fordulnak a gyártók egy igen erős érzés...","id":"20191119_htc_visszateres_uj_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0594443-5342-406d-b275-1c4c183f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e236ebaa-b138-4e74-99e7-652df1283460","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_htc_visszateres_uj_telefon","timestamp":"2019. november. 19. 09:33","title":"Megvan a recept a klasszikus HTC mobilgyártó nagy visszatéréséhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]