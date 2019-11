Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit, valakik érdekében, valaki ellen. És senki se akarjon többet tudni. De ez azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit...","id":"20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298e7afd-ce17-4a81-9409-483de484dfbb","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","timestamp":"2019. november. 19. 17:14","title":"A Me Too berúgta a Katona József Színház ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","shortLead":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","id":"20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f568c-030e-4862-a49a-778438142f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","timestamp":"2019. november. 19. 13:32","title":"Forradalmasíthatja a vécézést egy frissen kifejlesztett bevonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai szerint ez rágalmazás. ","shortLead":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai...","id":"20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d418dfd-5d1f-4cf6-b7ea-ad63051d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","timestamp":"2019. november. 20. 19:32","title":"Tordai Bence rágalmazás miatt beperli Kocsis Mátét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta...","id":"20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2d5626-98a2-433f-899e-fa027d9ad3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket...","id":"20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f6030-44de-4a53-94ef-e7bc2c4e415f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 20. 13:56","title":"Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az úgynevezett Tordai Bence parlamenti főtevékenysége a folyamatos provokáció\" – írta Kocsis Máté. ","shortLead":"\"Az úgynevezett Tordai Bence parlamenti főtevékenysége a folyamatos provokáció\" – írta Kocsis Máté. ","id":"20191121_Kocsis_Mate_videoval_probalja_bizonyitani_hogy_Tordai_fenyegeti_a_fideszeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ddd5ae-70e1-41f5-afaf-1f82f592518d","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Kocsis_Mate_videoval_probalja_bizonyitani_hogy_Tordai_fenyegeti_a_fideszeseket","timestamp":"2019. november. 21. 09:29","title":"Kocsis Máté videóval próbálja bizonyítani, hogy Tordai fenyegeti a fideszeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","shortLead":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","id":"20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07014e53-f0d1-4df2-a7a5-a97c40c34bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","timestamp":"2019. november. 20. 10:19","title":"Jótékonysági focitorna ígéretével csaltak ki 800 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","shortLead":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","id":"20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f7552d-3ab6-4d8f-9906-a22bdf62ff64","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","timestamp":"2019. november. 19. 10:32","title":"Bolgár kamion: a gyászolóknak kell fizetniük a holttestek hazaszállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]