Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","shortLead":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","id":"20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b7f41-4f65-4a6c-ad13-3d6d801f92e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","timestamp":"2019. január. 03. 12:24","title":"A Supercharger-elfoglalás lett az anti teslások kedvenc szórakozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217098ca-5bb1-4af6-9778-e132401b726f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felmondás komoly elhatározás, kockázatos lépés, és nem mindenki tud élni vele. Ha ezen törjük a fejünket, az alábbi öt kérdés segítséget nyújthat a döntésben. Ha kettőnél többre nemmel válaszolunk, akkor ideje lehet lépni.","shortLead":"A felmondás komoly elhatározás, kockázatos lépés, és nem mindenki tud élni vele. Ha ezen törjük a fejünket, az alábbi...","id":"20190103_Mikor_mondjunk_fel_Segitunk_az_idozitesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217098ca-5bb1-4af6-9778-e132401b726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d8a74-a18b-4901-8ad4-59bef9fc9126","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190103_Mikor_mondjunk_fel_Segitunk_az_idozitesben","timestamp":"2019. január. 03. 13:15","title":"Mikor ideális felmondani? Segítünk az időzítésben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válásához van köze.","shortLead":"A válásához van köze.","id":"20190104_Kiderult_miert_szunt_meg_Hosszu_Katinka_webshopja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddafd01-ede1-40ea-94e4-390bb6339cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Kiderult_miert_szunt_meg_Hosszu_Katinka_webshopja","timestamp":"2019. január. 04. 08:36","title":"Kiderült, miért szűnt meg Hosszú Katinka webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nonprofit céget a sportért felelős államtitkár felügyeli, vezetője Mezei Dániel lesz.","shortLead":"A nonprofit céget a sportért felelős államtitkár felügyeli, vezetője Mezei Dániel lesz.","id":"20190104_Uj_kormanyzati_ceg_felel_majd_a_hazai_rendezesu_nemzetkozi_sportversenyek_lebonyolitasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c99ba3-6c6d-47e4-b58d-02ec74d3dbb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Uj_kormanyzati_ceg_felel_majd_a_hazai_rendezesu_nemzetkozi_sportversenyek_lebonyolitasaert","timestamp":"2019. január. 04. 09:48","title":"Új kormányzati cég felel majd a hazai rendezésű nemzetközi sportversenyek lebonyolításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190103_Kutyapart_Fidesz_tuloratorveny_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950be323-87e0-47e1-904b-13ae859410e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Kutyapart_Fidesz_tuloratorveny_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","timestamp":"2019. január. 03. 18:23","title":"A Kutyapárt szerint \"példamutató módon\" kezdték meg a kormánypártok a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyéves kisfiú és a hatéves kislány elkeveredett mellőle a tömegben, a rendőrök találták meg őket.","shortLead":"A négyéves kisfiú és a hatéves kislány elkeveredett mellőle a tömegben, a rendőrök találták meg őket.","id":"20190103_Eljarast_inditottak_egy_no_ellen_aki_a_szilveszteri_iszogatas_kozben_elhagyta_a_gyerekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fbeaff-36c8-4231-978a-3dd14e4d6c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Eljarast_inditottak_egy_no_ellen_aki_a_szilveszteri_iszogatas_kozben_elhagyta_a_gyerekeit","timestamp":"2019. január. 03. 21:22","title":"Eljárást indítottak egy nő ellen, aki a szilveszteri iszogatás közben elhagyta a gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú a vád szerint azért halt meg, mert agyvérzést kapott a K- vitamin beadásának elmulasztása miatt, és azért, mert nem hívtak hozzá időben orvost.","shortLead":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú...","id":"20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c275bc4-c44d-4a8f-84b2-f4e564200080","keywords":null,"link":"/kkv/20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","timestamp":"2019. január. 05. 09:50","title":"Márki-Zay feleségét is meghallgatták az oltásellenes házaspár perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]