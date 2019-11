Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajoroknál játszó Lewandowski a 17. meccsén a 21. gólját szerezte.","shortLead":"A bajoroknál játszó Lewandowski a 17. meccsén a 21. gólját szerezte.","id":"20191106_BL_A_Bayern_Munchen_es_a_Juventus_mar_ott_van_a_16_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cdf9bd-3db3-4b01-9b64-c68ae2978534","keywords":null,"link":"/sport/20191106_BL_A_Bayern_Munchen_es_a_Juventus_mar_ott_van_a_16_kozott","timestamp":"2019. november. 06. 21:35","title":"BL: A Bayern München és a Juventus már ott van a 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ab5245-88d2-497d-996e-5184442e1494","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Fegyelmi eljárást kezdeményeztek a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája ellen, amiért az Európai Bírósághoz fordult – értesült a hvg.hu. A Fővárosi Törvényszék elnöke szerint Vasvári Csaba a nem releváns kérdései feltételével megsértette a bírói hivatás tekintélyét. Varga Judit igazságügyi miniszer viszont már barátkozik az OBT-vel. ","shortLead":"Fegyelmi eljárást kezdeményeztek a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája ellen, amiért az Európai Bírósághoz fordult –...","id":"20191106_Fegyelmi_jar_ha_kenyes_kerdest_tesz_fel_a_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ab5245-88d2-497d-996e-5184442e1494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bdd73a-3afe-45bc-b3bd-3602ce16623f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Fegyelmi_jar_ha_kenyes_kerdest_tesz_fel_a_biro","timestamp":"2019. november. 06. 13:50","title":"Fegyelmi jár, ha kényes kérdést tesz fel a bíró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök korábban letartóztatták Bagdadi egyik leánytestvérét is.","shortLead":"A törökök korábban letartóztatták Bagdadi egyik leánytestvérét is.","id":"20191106_Erdogan_Torokorszag_elfogta_az_Iszlam_Allam_volt_vezetojenek_feleseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45aa376-fb5e-413e-844d-fe91f9b1aeed","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Erdogan_Torokorszag_elfogta_az_Iszlam_Allam_volt_vezetojenek_feleseget","timestamp":"2019. november. 06. 15:32","title":"Erdogan szerint elfogták az Iszlám Állam volt vezetőjének feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselő nem ért egyet azzal a bizottsággal, amelynek az alelnöke szeretne lenni.","shortLead":"A képviselő nem ért egyet azzal a bizottsággal, amelynek az alelnöke szeretne lenni.","id":"20191106_Hidveghi_elutasitotta_a_magyar_sajtoszabadsaggal_kapcsolatos_EPbiralatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb363d-6662-4ae5-9bb5-4dd96bd815ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Hidveghi_elutasitotta_a_magyar_sajtoszabadsaggal_kapcsolatos_EPbiralatokat","timestamp":"2019. november. 06. 19:10","title":"Hidvéghi elutasította a magyar sajtószabadsággal kapcsolatos EP-bírálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak a britek hiányoznak a képletből. A magyar jelölt összeférhetetlenségéről jövő kedden dönthet az EP jogi szakbizottsága.","shortLead":"Már csak a britek hiányoznak a képletből. A magyar jelölt összeférhetetlenségéről jövő kedden dönthet az EP jogi...","id":"20191106_Megerositettek_Varhelyinek_szanja_Von_der_Leyen_a_bovitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635110a2-4e45-41ed-88c2-f6ecb16ea290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Megerositettek_Varhelyinek_szanja_Von_der_Leyen_a_bovitest","timestamp":"2019. november. 06. 20:06","title":"Megerősítették: Várhelyinek szánja Von der Leyen a bővítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző kérésére ki kellett menniük az alakuló ülésre a rendőröknek, de intézkedésre nem került sor.","shortLead":"A jegyző kérésére ki kellett menniük az alakuló ülésre a rendőröknek, de intézkedésre nem került sor.","id":"20191107_A_rendorseg_is_megszolalt_a_botranyos_gyori_kozgyules_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a4293e-8a03-4fce-a95a-0bd7334a4624","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_rendorseg_is_megszolalt_a_botranyos_gyori_kozgyules_utan","timestamp":"2019. november. 07. 18:42","title":"A rendőrség is megszólalt a botrányos győri közgyűlés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár héten belül aláírják az első részmegállapodást.","shortLead":"Pár héten belül aláírják az első részmegállapodást.","id":"20191107_Kina_es_az_USA_megszunteti_a_potvamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5496f5a0-2680-4fdd-a491-875e1a21e42b","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Kina_es_az_USA_megszunteti_a_potvamokat","timestamp":"2019. november. 07. 12:14","title":"Kína és Amerika megszünteti a pótvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]