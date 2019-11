Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","id":"20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31613b1-9473-48de-a85e-6152f2a9bc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","timestamp":"2019. november. 21. 13:03","title":"A Facebookon óriási sikere lenne a funkciónak, amit épp most vezet be a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a7cf17-be8c-4de5-9425-23eb08292ac9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy legendás pszichiáter, Goldschmidt Dénes olyan demokratikus intézményt működtetett 1958-tól a nyugati határnál, amelyben mindenki szabadon létezett, gyógyult, alkotott, és kimondhatott bármit. Nemrég azonban kiderült, hogy a mikrodemokráciának ára volt: az intézményvezető a betegekről, orvosokról rendszeresen jelentett az állambiztonságnak. \r

\r

","shortLead":"Egy legendás pszichiáter, Goldschmidt Dénes olyan demokratikus intézményt működtetett 1958-tól a nyugati határnál...","id":"20191121_Racsok_mogott_mukodott_a_Kadarkor_legszabadabb_helye__igaz_a_vezetoje_besugo_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a7cf17-be8c-4de5-9425-23eb08292ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474843e-fcd3-42e7-808d-8ab325e861d5","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Racsok_mogott_mukodott_a_Kadarkor_legszabadabb_helye__igaz_a_vezetoje_besugo_volt","timestamp":"2019. november. 21. 20:00","title":"Rácsok mögött működött a Kádár-kor legszabadabb helye – a vezetője besúgó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leszerelés jó volna, de egyoldalú gesztusok nem kellenek.","shortLead":"A leszerelés jó volna, de egyoldalú gesztusok nem kellenek.","id":"20191122_Nemetorszag_ellenzi_hogy_az_amerikaiak_elvigyek_toluk_az_atombombakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ddf31-00bc-40f8-be6d-b2154d2d2240","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Nemetorszag_ellenzi_hogy_az_amerikaiak_elvigyek_toluk_az_atombombakat","timestamp":"2019. november. 22. 10:29","title":"Németország ellenzi, hogy az amerikaiak elvigyék tőlük az atombombákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","shortLead":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","id":"20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30bb17c-ef37-4a37-8542-30aadf84eb08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 21. 13:47","title":"Filctollal írt papírrendszám miatt kapcsoltak le két férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar jogállamiságot bírálók nem érzik hatékonynak a 7-es cikk szerinti eljárást.","shortLead":"A magyar jogállamiságot bírálók nem érzik hatékonynak a 7-es cikk szerinti eljárást.","id":"20191121_uj_eszkozokkel_koteleznek_Magyarorszagot_az_unios_normak_betartasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27254f-8036-4ef4-8965-fa8f50ad4898","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_uj_eszkozokkel_koteleznek_Magyarorszagot_az_unios_normak_betartasahoz","timestamp":"2019. november. 21. 21:19","title":"Új eszközökkel köteleznék Magyarországot az uniós normák betartására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII. kerületi családi háznak az átépítését, amelyet Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének – a kerület akkori polgármesterének – édesanyja vett meg 2016-ban, ma pedig a fideszes politikus és családja lakja. A korábbi tulajdonosokat egy önkormányzati felszólítás vitte rá arra, hogy eladják az ingatlant – olyan összegért, amennyiért korábban nem szerették volna. Mihelyst viszont megállapodtak a Kocsis-családdal, megszűnt a presszió. ","shortLead":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII...","id":"20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd638c-2c0d-4545-a096-dd3ff15ebc50","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","timestamp":"2019. november. 21. 14:30","title":"Kocsis Máté építkezése nem tetszett a világörökség védelmezőinek sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt Sorospénz-sorozatának készítése és birtoklása miatt.","shortLead":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt...","id":"20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653f4bb7-8c08-4eeb-8795-51f23e47af2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 13:52","title":"Megbüntette a NAV a Kétfarkú Kutya Párt elnökét a \"Sorospénzek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","shortLead":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","id":"20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a93cdd-6fbb-4e94-ab40-3e33f3278b4e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","timestamp":"2019. november. 22. 11:26","title":"Kálmán Olga: Nem számít, hogy a névjegykártyámon milyen titulus szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]