[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.","id":"20191126_instagram_felfedezes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f421bbc0-1ac0-447a-84f9-1d1ac8cec723","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_instagram_felfedezes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 26. 19:03","title":"Elárulta az Instagram, hogyan dolgozik a háttérben a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb50c7c-d470-4132-b23e-c1b30a0b345e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mercedes Forma–1-es pilótája a Facebookon jelentette be, hogy válnak.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es pilótája a Facebookon jelentette be, hogy válnak.","id":"20191128_Vege_Valtteri_Bottas_hazassaganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb50c7c-d470-4132-b23e-c1b30a0b345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac4268a-3ca4-43c1-9bd0-706d4215d84a","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Vege_Valtteri_Bottas_hazassaganak","timestamp":"2019. november. 28. 12:03","title":"Vége Valtteri Bottas házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában kedden.","shortLead":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92893240-750f-4023-b90b-ba6074b8a9ee","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","timestamp":"2019. november. 27. 05:09","title":"Mesternégyes, nagy fordítás, és minden idők egyik legbutább kettős kiállítása a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa az orosz Valerij Melnyikov lett a Szürke zóna című sorozatáért, amely az ukrajnai Donyec-régióban dokumentálta, milyen pusztítást végez egy konfliktus. Az Építészet kategóriában magyar győzelem született Mogyorósy Márton révén, a Természet kategóriában pedig második helyezést ért el Földi László. Melnyikov, valamint a többi győztes képeit a HybridArt Space kiállításán lehet megtekinteni december 3-áig. ","shortLead":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa...","id":"20191127_Budapest_International_Foto_Awards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2301fb-d3cd-4259-8e60-46b3f6da85df","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191127_Budapest_International_Foto_Awards","timestamp":"2019. november. 27. 18:18","title":"Orosz lett az Év fotósa a Budapest International Foto Awardson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt a legendás rendezőnek? Összeraktuk az új metoo-ügy eddigi cserepeit.","shortLead":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt...","id":"20191127_gothar_peter_takarasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc17d07-4cc8-4188-a7fc-275ef09eec53","keywords":null,"link":"/360/20191127_gothar_peter_takarasbol","timestamp":"2019. november. 27. 14:10","title":"Összecsúszó valóság és színház: Gothárnak mondanak köszönetet az első magyar metoo-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak. A Nespresso jól szerepelt, a Davidoff és az Aldi egy-egy kávéját kizárták a rangsorból.","shortLead":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak...","id":"20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685338ab-fec0-4f5f-958e-57d17117a734","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","timestamp":"2019. november. 28. 12:05","title":"Kávékapszulákat tesztelt a Nébih, kizárták az Aldi és a Davidoff egy-egy termékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","id":"20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef4f91-68d8-4407-8345-8cd4121c2ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","timestamp":"2019. november. 27. 11:03","title":"Kiszivárgott egy korai teszteredmény a Samsung Galaxy S11+ erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]