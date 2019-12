Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A középdöntőhöz elég lenne egy pontot szerezni Románia ellen. ","shortLead":"A középdöntőhöz elég lenne egy pontot szerezni Románia ellen. ","id":"20191204_Noi_kezilabdavb_gyozott_es_meg_tovabbjuthat_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d4d4ea-9895-4218-8bfc-37131104607d","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Noi_kezilabdavb_gyozott_es_meg_tovabbjuthat_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 04. 13:17","title":"Női kézilabda-vb: győzött és még továbbjuthat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén miatt mindent fertőtlenítettek.","shortLead":"A karantén miatt mindent fertőtlenítettek.","id":"20191206_Zenterol_is_elkeszultek_a_karacsonyi_fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2439cbf5-117e-4210-8faa-4e7ac02ec4e2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Zenterol_is_elkeszultek_a_karacsonyi_fotok_video","timestamp":"2019. december. 06. 10:10","title":"Zentéről is elkészültek a karácsonyi fotók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két teherautó ütközött össze Mocsánál.","shortLead":"Két teherautó ütközött össze Mocsánál.","id":"20191205_m1_es_autopalya_budapest_baleset_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95610a4-c5db-4b58-88e8-def8a497f921","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_m1_es_autopalya_budapest_baleset_torlodas","timestamp":"2019. december. 05. 08:13","title":"Baleset miatt lezárták az M1-est Budapest felé, torlódik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f997f72b-6753-48f6-81c1-39ef40bd074d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őt bízta meg Yorgen Fenech, hogy találjon embereket a máltai oknyomozó újságíró megöléséhez – állította egy tanú az ügyben a vallettai bíróságon zajló perben.","shortLead":"Őt bízta meg Yorgen Fenech, hogy találjon embereket a máltai oknyomozó újságíró megöléséhez – állította egy tanú...","id":"20191204_malta_ujsagiro_gyilkossag_yorgen_fenech_vallomas_tanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f997f72b-6753-48f6-81c1-39ef40bd074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8cf4e2-982b-4e51-a59b-be18ec1cb54f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_malta_ujsagiro_gyilkossag_yorgen_fenech_vallomas_tanu","timestamp":"2019. december. 04. 21:20","title":"Újságíró-gyilkosság: terhelő vallomást tettek a dúsgazdag üzletember ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","shortLead":"A decemberi közgyűlésen lesz napirendi pont a téma.","id":"20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c5e37-59db-464a-8978-191e485d92cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_pecsi_kepviselok_beret_is_emelik","timestamp":"2019. december. 04. 14:19","title":"A pécsi képviselők bérét is emelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]