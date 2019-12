Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27d3afba-7e7e-4ee6-9bdd-5c0cf5876df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közvélekedéssel ellentétben a Scala nem teljesen száműzte a kínálatból a Rapidot. Itt a bizonyíték.","shortLead":"A közvélekedéssel ellentétben a Scala nem teljesen száműzte a kínálatból a Rapidot. Itt a bizonyíték.","id":"20191213_itt_az_uj_skoda_rapid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d3afba-7e7e-4ee6-9bdd-5c0cf5876df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2f791b-3ff9-440f-854e-8bc098bafb6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_itt_az_uj_skoda_rapid","timestamp":"2019. december. 13. 11:21","title":"Itt az új Skoda Rapid, és egész jól mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felajánlások alig tizede jut el csak a rászorulókhoz.","shortLead":"A felajánlások alig tizede jut el csak a rászorulókhoz.","id":"20191212_A_Vatikan_a_szegenyeknek_szant_penzt_is_magara_kolti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0582b95-2cf2-482a-a1f8-0c5add6693cb","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_A_Vatikan_a_szegenyeknek_szant_penzt_is_magara_kolti","timestamp":"2019. december. 12. 09:20","title":"A Vatikán a szegényeknek szánt pénzt is magára költi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2436d12-33cc-4cf0-b925-c38a6288146c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a nyolcaddöntő mezőnye a legrangosabb európai futballkupában. ","shortLead":"Kialakult a nyolcaddöntő mezőnye a legrangosabb európai futballkupában. ","id":"20191212_labdarugo_bl_atletico_mardid_tovabbjutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2436d12-33cc-4cf0-b925-c38a6288146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468385ec-9a08-429b-ac31-b48b759297cf","keywords":null,"link":"/sport/20191212_labdarugo_bl_atletico_mardid_tovabbjutas","timestamp":"2019. december. 12. 05:59","title":"Az Atlético az utolsó továbbjutó a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","shortLead":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","id":"20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e2fa43-3123-49c1-a454-b05a49ce61fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","timestamp":"2019. december. 12. 15:06","title":"\"Hakni Stop!\": Újbuda szerződést bont Mága Zoltánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a6ade-d890-4a2a-a046-42a353188d1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191212_Adventi_mesenaptar__december_12_a_het_boldog_esztendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673a6ade-d890-4a2a-a046-42a353188d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032f6ed-23d3-4c78-8680-b52aef0e2797","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Adventi_mesenaptar__december_12_a_het_boldog_esztendo","timestamp":"2019. december. 12. 08:04","title":"Adventi mesenaptár – december 12. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olcsó, de nagyon megy, és szinte alig fogyaszt a négykarikás márka sportos új divatterepjárója.","shortLead":"Nem olcsó, de nagyon megy, és szinte alig fogyaszt a négykarikás márka sportos új divatterepjárója.","id":"20191213_dizel_fenevad_hazankban_a_435_loeros_gazolajos_uj_audi_sq7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d08123-9268-488f-bc01-bae4d7864f1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_dizel_fenevad_hazankban_a_435_loeros_gazolajos_uj_audi_sq7","timestamp":"2019. december. 13. 07:59","title":"Dízel fenevad: itthon 20 millióért adják a 435 lóerős gázolajos új Audi SQ7-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dbd9f3-2b13-46e0-ad84-0d39b75103af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány hónapot kell várni a 600 lóerős alapmodellnél jelentősen erősebb új családi autóra.","shortLead":"Már csak néhány hónapot kell várni a 600 lóerős alapmodellnél jelentősen erősebb új családi autóra.","id":"20191212_boven_700_loero_feletti_kicsit_hibrid_es_nagyon_v8as_kombi_audi_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19dbd9f3-2b13-46e0-ad84-0d39b75103af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08801f-178a-4131-a7d4-3aa5c07eb49a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_boven_700_loero_feletti_kicsit_hibrid_es_nagyon_v8as_kombi_audi_jon","timestamp":"2019. december. 12. 07:59","title":"Bőven 700 lóerő feletti, kicsit hibrid és nagyon V8-as kombi Audi jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker kora népszerűsítéséből.","shortLead":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker...","id":"20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee731e01-d738-409f-bd3c-32cce9ceac45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","timestamp":"2019. december. 12. 14:03","title":"Star Wars-rajongó? Nagy meglepetéssel készült a Facebook, nézzen rá a Messengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]