[{"available":true,"c_guid":"d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 20 milliárd forint hiányzik a befejezéshez, erre pedig Budapestnek nincs pénze.","shortLead":"Mintegy 20 milliárd forint hiányzik a befejezéshez, erre pedig Budapestnek nincs pénze.","id":"20191219_A_fovaros_nem_fizeti_ki_a_Biodom_befejezesenek_a_koltseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a44bb-93c1-40b5-8355-02fa36798a37","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_fovaros_nem_fizeti_ki_a_Biodom_befejezesenek_a_koltseget","timestamp":"2019. december. 19. 08:29","title":"A főváros nem fizeti ki a Biodóm befejezésének a költségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg az alkalmazásfejlesztők esetleges külföldi kapcsolatait, sőt azt is, milyen nemzetiségű az, aki az appot készítette.","shortLead":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg...","id":"20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88147a90-d480-4e00-afb0-162f98b27fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","timestamp":"2019. december. 17. 12:03","title":"Nézzenek a körmére az appok fejlesztőinek – ezt kérik az Apple-től és a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd emlegetni.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd...","id":"20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c1018-b2c1-40c0-9db4-1c25fe9ae957","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","timestamp":"2019. december. 17. 16:03","title":"Mindenkit megnyugtat a Microsoft: nem lesz fura neve az új Xboxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A belső sávban haladó autó nem állt meg, amikor a gyalogos a zebrára lépett, elgázolta a férfit.","shortLead":"A belső sávban haladó autó nem állt meg, amikor a gyalogos a zebrára lépett, elgázolta a férfit.","id":"20191218_Zebran_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e2dd70-a427-4619-ae2f-f40052436939","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Zebran_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Tatan","timestamp":"2019. december. 18. 05:02","title":"Zebrán gázoltak halálra egy gyalogost Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Kritika. ","shortLead":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után...","id":"20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd10e6c5-1f69-4fd9-aa6b-c9e7f2a85b8b","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 18. 09:00","title":"A Skywalker kora a leggyávább Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez. Nagy-Britanniában ez sikerült Boris Johnsonnak a múlt héten.","shortLead":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez...","id":"20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37e4c85-1e8e-4a27-b158-89a546dc7cea","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","timestamp":"2019. december. 17. 11:43","title":"Steve Bannon: Munkáspártot csináltunk a Republikánusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk magunkhoz, és a világ is megismerhet minket – mondta Káel Csaba filmügyi kormánybiztos az M1-en szerdán.","shortLead":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk...","id":"20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2811f930-d3ee-46af-9534-c80c389c7081","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","timestamp":"2019. december. 19. 09:55","title":"Káel Csaba: Egyre több nézőt tudtak az alkotók megközelíteni, Hollywood erre figyelt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]