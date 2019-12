Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","shortLead":"Majdnem kétezer denevér tanyázott egy lvivi lakás teraszán.","id":"20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0021e6-d6f6-41c5-819c-dadf826880b8","keywords":null,"link":"/elet/20191222_1700_denevert_talalt_az_erkelyen_egy_ukran_lakos","timestamp":"2019. december. 22. 14:12","title":"1700 denevért talált az erkélyén egy ukrán lakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","shortLead":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","id":"20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15afe16-b930-4ab1-b2a8-ea9d384384f9","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","timestamp":"2019. december. 23. 07:40","title":"Németh Szilárd karácsonyi menüje meglepően visszafogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","shortLead":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","id":"20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7294291f-40f0-4a32-85be-d7204edeecf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. december. 23. 14:03","title":"Milyen okosórákat és fitneszkarpántokat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","shortLead":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","id":"20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981db835-258e-4029-8d0d-8692dfec95a2","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","timestamp":"2019. december. 21. 18:19","title":"Gulácsiék már biztosan év végi elsők a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5823e05-6323-4d1d-b443-4ee28acc1d95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Természetesen most sem volt ott műve bemutatóján. ","shortLead":"Természetesen most sem volt ott műve bemutatóján. ","id":"20191221_Banksy_egy_alkotasa_bukkant_fel_Betlehemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5823e05-6323-4d1d-b443-4ee28acc1d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5643e9-7c6c-4a37-a323-53582f54301a","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Banksy_egy_alkotasa_bukkant_fel_Betlehemben","timestamp":"2019. december. 21. 18:45","title":"Banksy új alkotása bukkant fel Betlehemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ép és várhatóan vasárnap ér földet Új-Mexikóban - közölte az amerikai űrhajózásai hivatal, a NASA szombaton.","shortLead":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi...","id":"20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52675bf1-096e-43cf-a148-b4a8bcad5ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","timestamp":"2019. december. 22. 12:36","title":"Ma ér vissza a Földre a Boeing kudarcot vallott űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","shortLead":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","id":"20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e27932-3813-4c5e-85c4-4c8dc213e089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","timestamp":"2019. december. 23. 15:58","title":"Újabb olasz klasszikus, az Alfa Romeo Giulia Sprint GT kap elektromos szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","id":"201951_elhunytak_2019ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0522e5-90e4-4081-a814-aec4c0f11a5c","keywords":null,"link":"/360/201951_elhunytak_2019ben","timestamp":"2019. december. 23. 13:00","title":"Idén elment Andy Vajna, Konrád György és Vekerdy Tamás - ők hunytak el 2019-ben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]