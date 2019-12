Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábor ígéretet tett a szocialistáknak, hogy átadja a jelölés jogát a XIII. kerületben, de ezt ma már rossz döntésnek tartja.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábor ígéretet tett a szocialistáknak, hogy átadja a jelölés jogát a XIII. kerületben, de ezt ma már...","id":"20191230_A_fopolgarmesterhelyettes_szerint_kisstilu_mandatumkereskedelembe_fogott_az_MSZP_Angyalfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4711f771-4949-4bd3-a1bf-ad659ff7d28d","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_A_fopolgarmesterhelyettes_szerint_kisstilu_mandatumkereskedelembe_fogott_az_MSZP_Angyalfoldon","timestamp":"2019. december. 30. 20:59","title":"A főpolgármester-helyettes szerint \"kisstílű mandátum-kereskedelembe\" fogott az MSZP Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89bb613-adb0-4dd3-84df-e9a4c449f7e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Környezetszennyező, balesetveszélyes, és a háziállatokat is az őrületbe kergeti a szilveszteri durrogtatás.","shortLead":"Környezetszennyező, balesetveszélyes, és a háziállatokat is az őrületbe kergeti a szilveszteri durrogtatás.","id":"20191229_Betiltana_a_tuzijatekokat_es_a_petardazast_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e89bb613-adb0-4dd3-84df-e9a4c449f7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0babcf-85ab-4c8a-8b2c-7433d8157197","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Betiltana_a_tuzijatekokat_es_a_petardazast_az_LMP","timestamp":"2019. december. 29. 11:10","title":"Betiltaná a tűzijátékokat és a petárdázást az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","shortLead":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","id":"20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076721cb-7b74-41b8-aa91-d04307a22293","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","timestamp":"2019. december. 29. 11:20","title":"Csúnyán eltángálták Dzsudzsákékat Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy álarcos egy rabbi otthonában kezdett vérengzésbe.","shortLead":"Egy álarcos egy rabbi otthonában kezdett vérengzésbe.","id":"20191229_Megkeselt_ot_embert_egy_alarcos_New_York_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580051e4-9e1c-4e69-9aa6-03a4811cc136","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Megkeselt_ot_embert_egy_alarcos_New_York_allamban","timestamp":"2019. december. 29. 08:07","title":"Hanukát ünneplőkre támadt egy álarcos New York államban, öt embert megkéselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét feldolgozó prog-rock, érzelmes, kitárulkozós, de derűs intim dalcsokor, és Szintis Lacival súlyosbított dadaista-diszkó. Ezeket az albumokat szerettük idén a hazai felhozatalból.","shortLead":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét...","id":"20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9be6432-02e1-4dba-9832-4d89791747cd","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","timestamp":"2019. december. 29. 20:00","title":"Sírni, röhögni, táncolni valók – itt vannak a kedvenc magyar lemezeink 2019-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90fef49-877b-49a4-a907-971e95fd852d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kasszasikerlista élén maradt az új Star Wars-film az észak-amerikai mozikban","shortLead":"A kasszasikerlista élén maradt az új Star Wars-film az észak-amerikai mozikban","id":"20191229_A_Star_Wars_valtozatlanul_tarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90fef49-877b-49a4-a907-971e95fd852d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a897beda-4bd9-4306-8df1-f4bb91ec5bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_A_Star_Wars_valtozatlanul_tarol","timestamp":"2019. december. 29. 19:27","title":"A Star Wars változatlanul tarol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről megnézzük? Mit lehet kiolvasni Escobar özvegyének a szeméből? És mihez kezd Orbán Viktor a magyar zászlóval, ha azt az ellenzék lobogtatja? Ezt árulták el 2019-ről a képek. ","shortLead":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről...","id":"20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833d7c0-aadd-42c3-a4cc-6296ca23adcf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","timestamp":"2019. december. 30. 18:00","title":"Mennyit árul el egy nyári kép Rogánék válásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","shortLead":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","id":"20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbfd4d-4586-4632-a310-2271ae4bd7bb","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","timestamp":"2019. december. 29. 13:52","title":"Instant K.O.: ennél nincs rövidebb MMA-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]