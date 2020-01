Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"XVI. Benedek hiába ígérte meg visszavonulásakor, hogy csendben marad, most mégis markánsan kritizál egy lépést, amelyet Ferenc pápa még csak fontolgat.","shortLead":"XVI. Benedek hiába ígérte meg visszavonulásakor, hogy csendben marad, most mégis markánsan kritizál egy lépést, amelyet...","id":"20200113_XVI_Benedek_papa_aggodik_a_papi_notlenseg_eltorlese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bf5081-f656-43f2-88dd-3dfeff57bc97","keywords":null,"link":"/elet/20200113_XVI_Benedek_papa_aggodik_a_papi_notlenseg_eltorlese_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:58","title":"XVI. Benedek pápa aggódik a papi nőtlenség eltörlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9385712d-32e0-453a-9265-6be5dd4571e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségtelenül nem dolgozik visszafogottan a Hennessey Venom F5 nyolchengerese.","shortLead":"Kétségtelenül nem dolgozik visszafogottan a Hennessey Venom F5 nyolchengerese.","id":"20200113_Videoban_mertek_le_a_vilag_leggyorsabb_autojanak_igert_kocsi_motorjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9385712d-32e0-453a-9265-6be5dd4571e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a58c5d-dd85-4652-b62f-ac5b3136aa0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_Videoban_mertek_le_a_vilag_leggyorsabb_autojanak_igert_kocsi_motorjat","timestamp":"2020. január. 13. 14:37","title":"Mint egy mérges sárkány, úgy üvölt a világ leggyorsabb autójának ígért kocsiban a motor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán - tudatták a helyi hatóságok kedden.","shortLead":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége...","id":"20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256a9fae-47a1-4cc9-8515-207b52b63ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","timestamp":"2020. január. 14. 05:41","title":"A bozóttüzek miatt Melbourne levegője a legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","shortLead":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","id":"20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f7fcdf-db6f-4cce-be44-f2f88d31675d","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 13. 23:02","title":"Novák: Szó sincs arról, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"B.I. - Cz. F.","category":"kultura","description":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb nemzetközi egészestés film kategóriában. Az Élősködők című film Arany Pálmát és Golden Globe-ot is nyert, de a korábbi bemutatókon hangos sikere volt a francia Nyomorultaknak is. Kiderül hétfőn az is, hogy idén izgulhatunk-e magyar jelöltért, a jelenlegi shortlisten ugyanis ott van Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje.","shortLead":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb...","id":"20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d854676-af58-4a77-9455-92f661bde634","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","timestamp":"2020. január. 12. 20:00","title":"Rajtuk múlik a magyar Oscar-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","shortLead":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","id":"20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24704-3f00-42c7-aa94-30e17532426b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","timestamp":"2020. január. 12. 08:14","title":"Meghalt egy tűzoltó az ausztrál tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat legendásított szerkesztőjének nemrég megjelent terjedelmes levelezésgyűjteménye számos rejtélyre ad magyarázatot.","shortLead":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat...","id":"202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a498-0a20-422c-a713-cc7d8e668298","keywords":null,"link":"/360/202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","timestamp":"2020. január. 12. 12:00","title":"Lehull a lepel a Nyugat legendás, írógörcsös szerkesztőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]