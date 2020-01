Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bb27d5f-2e9e-4905-b9b9-4750f003464f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-jelölt filmek, izgalmas történetek az idei Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. Egy csokorra való ajánlót gyűjtöttünk össze a szerintünk legizgalmasabbnak ígérkező filmekről. ","shortLead":"Oscar-jelölt filmek, izgalmas történetek az idei Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. Egy csokorra való...","id":"202003_dokufilmfeszt_valobb_vilagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb27d5f-2e9e-4905-b9b9-4750f003464f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea7f594-e850-48db-83ab-f1448b51d7f9","keywords":null,"link":"/360/202003_dokufilmfeszt_valobb_vilagok","timestamp":"2020. január. 20. 15:00","title":"Egészen elképesztő történetek a budapesti dokufilmfesztiválon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés","shortLead":"Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés","id":"20200120_Az_orszag_nagy_reszerol_ma_eltunik_a_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4845339a-6d0e-4226-b3a1-21d1c7062988","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Az_orszag_nagy_reszerol_ma_eltunik_a_kod","timestamp":"2020. január. 20. 05:31","title":"Az ország nagy részéről ma eltűnik a köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae6c12-4e4d-41e3-8e98-3d06f46c0030","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi megjelenítését hitelesen prezentálni tudta volna. Most a Cigány magyar című produkció tesz kísérletet erre. És közben rengeteg kérdéssel szembesít, mégpedig úgy, hogy kénytelenek vagyunk végre elismerni: soha nem fogunk választ találni ezekre.","shortLead":"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi...","id":"20200119_roma_szinhaz_cigany_magyar_integracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60ae6c12-4e4d-41e3-8e98-3d06f46c0030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537a6c08-163e-43a0-b697-d82f7da6d6d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_roma_szinhaz_cigany_magyar_integracio","timestamp":"2020. január. 19. 16:30","title":"A roma és a magyar is csak egymás tükrében értelmezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára az oxigént.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára...","id":"20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825ba2-78ed-41ee-8552-e8c76217a5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","timestamp":"2020. január. 20. 10:33","title":"Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","shortLead":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","id":"20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5a976-c687-4079-a77c-00d5c0b05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","timestamp":"2020. január. 19. 15:03","title":"Ez idegesítheti most legjobban Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne a sussexi herceggel és hercegnővel, miután a házaspár bejelentette, jövőjüket magánemberként képzelik el.","shortLead":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne...","id":"20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbfe0b5-9adf-47fb-b98b-ab1715b1e94c","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","timestamp":"2020. január. 19. 18:22","title":"A Netflix nagyon együtt akar működni Harryvel és Meghannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","shortLead":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","id":"20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9833ff4-28d3-4cd0-a397-e510811edd5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","timestamp":"2020. január. 20. 18:48","title":"NER angolai módra: egymilliárd dollárt követelnek a volt elnök lányán és vején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3515eff7-9bda-4485-ae99-bad5d9bc97b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unoka megcsinálta a Tesla új szoftverével a kicsit gonosz, de zseniális alappoént. ","shortLead":"Az unoka megcsinálta a Tesla új szoftverével a kicsit gonosz, de zseniális alappoént. ","id":"20200120_94_eves_nagymama_beult_a_Teslaban_ami_elindult_sofor_nelkul__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3515eff7-9bda-4485-ae99-bad5d9bc97b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d057b68-f890-4671-b472-4f57f78253ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_94_eves_nagymama_beult_a_Teslaban_ami_elindult_sofor_nelkul__video","timestamp":"2020. január. 20. 08:44","title":"A nap autós videója: 94 éves nagymama a Teslában, ami önálló életre kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]