Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41819f8b-05df-4e4c-b32d-e3b2bfad6315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő két hónapban fokozatosan vezeti ki a UPC nevet a vállalat új gazdája, a Vodafone.","shortLead":"A következő két hónapban fokozatosan vezeti ki a UPC nevet a vállalat új gazdája, a Vodafone.","id":"20200204_upc_megszunes_vodafone_osszeolvadas_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41819f8b-05df-4e4c-b32d-e3b2bfad6315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479a7404-7152-40bb-b17a-987b501c6293","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_upc_megszunes_vodafone_osszeolvadas_aprilis","timestamp":"2020. február. 04. 22:28","title":"Hivatalos: megszűnik a UPC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8148dc-5eb8-49f5-ace9-a3ec61d9a738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bicskénél történt a baleset, amely blokkolta a forgalmat a főváros felé.","shortLead":"Bicskénél történt a baleset, amely blokkolta a forgalmat a főváros felé.","id":"20200204_Videon_a_hetfoi_kamionbaleset_amikor_egy_jarmu_bebicskazott_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8148dc-5eb8-49f5-ace9-a3ec61d9a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9935360-1ec4-4d14-906f-3543b047d5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Videon_a_hetfoi_kamionbaleset_amikor_egy_jarmu_bebicskazott_az_M1esen","timestamp":"2020. február. 04. 08:38","title":"Videón a hétfői kamionbaleset, amikor a jármű bebicskázik az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy korábbi adatsora szerint a Ryanair volt korábban az egyik legjelentősebb szén-dioxid-kibocsátó Európában. A fapados légitársaság saját reklámjaiban viszont ennek ellenkezőjét állította.","shortLead":"Az Európai Unió egy korábbi adatsora szerint a Ryanair volt korábban az egyik legjelentősebb szén-dioxid-kibocsátó...","id":"20200205_ryanair_szen_dioxid_kibocsatas_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe17b0a-883f-4202-8c9e-fe410c0b83c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_ryanair_szen_dioxid_kibocsatas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. február. 05. 15:03","title":"A Ryanair elég nagyot füllentett, amikor azt reklámozta, mennyire környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohammed Al Yamahit szerint Dzsudzsák nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel.","shortLead":"Mohammed Al Yamahit szerint Dzsudzsák nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel.","id":"20200205_Az_Ittihad_alelnoke_Dzsudzsakrol_Teljesitmenye_mind_vedekezesben_mind_tamadasban_megkopott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6c2dc-acaf-49f2-8d69-9b9828b4b277","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Az_Ittihad_alelnoke_Dzsudzsakrol_Teljesitmenye_mind_vedekezesben_mind_tamadasban_megkopott","timestamp":"2020. február. 05. 19:01","title":"Az arab klub Dzsudzsákról: Teljesítménye mind védekezésben, mind támadásban megkopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7977ca5-14ac-41aa-8cb0-56b406daf808","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet a Lidl-nek.","shortLead":"Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet...","id":"20200204_Az_IKEA_ledobta_a_sved_husgolyobombat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7977ca5-14ac-41aa-8cb0-56b406daf808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e28b41-a168-46fe-8720-83d8454b7ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Az_IKEA_ledobta_a_sved_husgolyobombat","timestamp":"2020. február. 04. 18:38","title":"Az IKEA ledobta a svéd húsgolyóbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban maradjanak.","shortLead":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban...","id":"20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02714d34-f603-40fc-958b-1356ebc9bd2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","timestamp":"2020. február. 05. 17:01","title":"A skótoknak udvarol Valentin-nap előtt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"27, de 115 forintból is kimoshatunk egy adag szennyes ruhát, a foltok eltüntetésében azonban folttisztító nélkül ne reménykedjünk. ","shortLead":"27, de 115 forintból is kimoshatunk egy adag szennyes ruhát, a foltok eltüntetésében azonban folttisztító nélkül ne...","id":"20200204_itm_teszt_mososzer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05b43f9-2899-4c02-b9c3-5eeb05d77f43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_itm_teszt_mososzer","timestamp":"2020. február. 04. 14:37","title":" Kiszámolta az ITM, mennyibe kerül egy mosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]