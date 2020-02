Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","shortLead":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","id":"20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d02b0-eed5-40fd-85d9-90858afd6863","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","timestamp":"2020. február. 10. 15:15","title":"Lábánál fogva akartak kirángatni egy taxist az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kabinet nem támogatja a közszolgáltatásként szervezett, veszteséges vasúti áruszállítást, amivel annak elsorvadásához és közvetve több ezer vasutas utcára kerüléséhez járulhat hozzá – mondja Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria elnöke. Eközben a fejleszteni ígért záhonyi komplexumban gyakorlatilag megállt az élet.","shortLead":"A kabinet nem támogatja a közszolgáltatásként szervezett, veszteséges vasúti áruszállítást, amivel annak elsorvadásához...","id":"202006__kovacs_imre_rail_cargoelnok__zahonyrol_klimavedelemrol__hiv_avasut_all_abal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fa4391-b922-4b8b-b5ff-fb314b1f5fb5","keywords":null,"link":"/360/202006__kovacs_imre_rail_cargoelnok__zahonyrol_klimavedelemrol__hiv_avasut_all_abal","timestamp":"2020. február. 11. 07:00","title":"Több százezer kamion zúdulhat a magyar utakra, ha a kormány nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c9505a-9f1f-4465-b427-a7cef5860114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel két évet kaphat a férfi, aki rávette fiának barátnőjét, hogy csináljon bombariadót.","shortLead":"Közel két évet kaphat a férfi, aki rávette fiának barátnőjét, hogy csináljon bombariadót.","id":"20200211_Bombariadoval_akarta_buntetni_egy_ferfi_a_volt_munkahelyet_bortonbe_kerul_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c9505a-9f1f-4465-b427-a7cef5860114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7efb2f-df54-4a21-978f-69e2e87891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Bombariadoval_akarta_buntetni_egy_ferfi_a_volt_munkahelyet_bortonbe_kerul_erte","timestamp":"2020. február. 11. 08:05","title":"Bombariadóval akarta büntetni egy férfi a volt munkahelyét, börtönbe kerül érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","shortLead":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","id":"20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e671c6-bce5-4b27-9861-bbdb88327295","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","timestamp":"2020. február. 11. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: íme a legújabb, közel 1000 lóerős elektromos pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88839051-6c91-4a4b-bb29-791ecbd37dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig az anyaság valóságát próbálta bemutatni.","shortLead":"Pedig az anyaság valóságát próbálta bemutatni.","id":"20200210_Ezt_a_reklamot_nem_engedtek_adasba_az_Oscargala_kozvetitese_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88839051-6c91-4a4b-bb29-791ecbd37dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de36025-fe69-4108-af6c-c64c980a6d37","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Ezt_a_reklamot_nem_engedtek_adasba_az_Oscargala_kozvetitese_alatt","timestamp":"2020. február. 10. 08:45","title":"Ezt a reklámot nem engedték adásba az Oscar-gála közvetítése alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5368af8-99e0-4e7d-80de-ce3a7e4c48e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatkozik, hogy mit ér az összkerékhajtás kisebb motorral, de az is, miért lehet szeretni a hathengeres motor karakterét hátsókerék-hajtással.","shortLead":"Jól megmutatkozik, hogy mit ér az összkerékhajtás kisebb motorral, de az is, miért lehet szeretni a hathengeres motor...","id":"20200211_Kiskompaktok_nagy_csataja_MercedesAMG_A45S_BMW_M2_Audi_RS3_VW_Golf_R","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5368af8-99e0-4e7d-80de-ce3a7e4c48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c586904-95fe-45fe-bee5-dbbe8070f4cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Kiskompaktok_nagy_csataja_MercedesAMG_A45S_BMW_M2_Audi_RS3_VW_Golf_R","timestamp":"2020. február. 11. 12:42","title":"Kis kompaktok nagy csatája: Mercedes-AMG A45S, BMW M2, Audi RS3, VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz intéztek kérdéseket a Nemzeti alaptantervről. \r

