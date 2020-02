Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skandináv országot végül Ulrikke Brandstorp énekesnő fogja képviselni az Attention című számmal.","shortLead":"A skandináv országot végül Ulrikke Brandstorp énekesnő fogja képviselni az Attention című számmal.","id":"20200217_Norvegia_majdnem_a_Meleg_vagyok_cimu_dalt_kuldte_az_Euroviziora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b13ae2-c821-4026-93c2-c287baec64b0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Norvegia_majdnem_a_Meleg_vagyok_cimu_dalt_kuldte_az_Euroviziora","timestamp":"2020. február. 17. 10:45","title":"Norvégia majdnem a „Meleg vagyok” című dalt küldte az Eurovízióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek jogainak biztosával kapcsolatos népszavazási kérdések a választási bizottság szerint, ezért nem hitelesítették őket.","shortLead":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek...","id":"20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50e79f8-2a55-4906-84c5-2d884a7c4bc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","timestamp":"2020. február. 18. 18:33","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi állomásait nem fújja le. Elton John kedden folytatja is a koncertezést. ","shortLead":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi...","id":"20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a47020-9d60-4ebf-b510-ef4be08fbee6","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","timestamp":"2020. február. 17. 11:34","title":"A show-nak mennie kell: Elton John tüdőgyulladása ellenére is folytatja új-zélandi turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","shortLead":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","id":"20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2a717-57e0-461b-b0cc-e926f532f407","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","timestamp":"2020. február. 19. 07:51","title":"Simicska a kecskék helyett a lovakban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak gazdaságnak jelent számottevő kiesést, de a klímaváltozást is befolyásolja, hiszen a maradékok megsemmisítése környezetszennyező és költséges, a készétel-adományozás pedig a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik.","shortLead":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak...","id":"20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ef73e0-64a7-4d4d-aa29-3d2bba7a9c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","timestamp":"2020. február. 18. 11:20","title":"Évente ötvenezer forintnyi élelmiszert dobunk ki a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education” elnevezésű híres döntését, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította és megtiltotta a faji elkülönítést (szegregációt) az oktatásban.","shortLead":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education”...","id":"20200217_TGM_Homaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f90d6-c328-44e1-8013-a37f3fec00a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_TGM_Homaly","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"TGM: Homály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át tartó felújításon esett át, miután egy 1980-as földrengés megrongálta.\r

\r

","shortLead":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át...","id":"20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3e5269-a3e2-494d-82cb-46a4799d069b","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","timestamp":"2020. február. 18. 16:56","title":"Újra megnyitották a pompeji bordélyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fedélzeten lévők három órán át még innivalót sem tudtak vásárolni.","shortLead":"A fedélzeten lévők három órán át még innivalót sem tudtak vásárolni.","id":"20200218_ryanar_ferihegy_repuloter_veszteglo_repulogep_gran_canaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2b4a1d-dcdd-427d-b67b-217bc8600c53","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_ryanar_ferihegy_repuloter_veszteglo_repulogep_gran_canaria","timestamp":"2020. február. 18. 15:31","title":"Hat órán át vesztegelt egy gép Ferihegyen, az utasokat nem engedték leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]