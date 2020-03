Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia legaktívabb tűzhányójának 10 éve volt egy nagyobb kitörése, a katasztrófában akkor 353 ember halt meg.","shortLead":"Indonézia legaktívabb tűzhányójának 10 éve volt egy nagyobb kitörése, a katasztrófában akkor 353 ember halt meg.","id":"20200303_merapi_vulkan_indonezia_evakualas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d54d11-eae3-430f-b5b3-5bc3d8d5fb72","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_merapi_vulkan_indonezia_evakualas","timestamp":"2020. március. 03. 07:35","title":"Kitört a Merapi vulkán Indonéziában, evakuálják a lakosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","shortLead":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","id":"20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbb4a9b-f3b5-4a4b-b348-f10fd2ef61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","timestamp":"2020. március. 02. 07:24","title":"Jobban drágulnak a lakások, mint ahogy a fizetések nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett.","id":"20200301_Kalman_Olga_Demokratikus_Koalicio_elnoksegi_tag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cb8f3e-52fc-4599-a372-aa528bcc0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Kalman_Olga_Demokratikus_Koalicio_elnoksegi_tag","timestamp":"2020. március. 01. 17:07","title":"Kálmán Olga a DK elnökségi tagja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","shortLead":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","id":"20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538e2ec-9de4-449b-9051-852cf14830f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","timestamp":"2020. március. 01. 18:10","title":"Újabb olasz hotelvendégnél mutatták ki a koronavírust Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","shortLead":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","id":"20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3804baf-d3de-45d2-ab87-40c42c137890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","timestamp":"2020. március. 02. 21:20","title":"A magyarok 4 százaléka dolgozott feketén az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári intézmény 55 pedagógusa írt nyílt levelet, hangsúlyozva, hogy elutasítják az új Nemzeti alaptantervet. Ebbe a gimnáziumba járt Orbán Viktor kormányfő és Simicska Lajos is.","shortLead":"A székesfehérvári intézmény 55 pedagógusa írt nyílt levelet, hangsúlyozva, hogy elutasítják az új Nemzeti...","id":"20200302_orban_viktor_teleki_blanka_gimnazium_szekesfehervar_nat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e790a-4506-4884-b346-fdaf9d97db40","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_viktor_teleki_blanka_gimnazium_szekesfehervar_nat","timestamp":"2020. március. 02. 21:30","title":"Orbán Viktor volt gimnáziumának sem tetszik az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4dfa7f-2a0c-4377-93e4-ba59ec690eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nia Dennist még úgy is a torna királynőjeként kezdték el emlegetni, hogy nem kapta meg a legjobb pontszámot a gyakorlatára.","shortLead":"Nia Dennist még úgy is a torna királynőjeként kezdték el emlegetni, hogy nem kapta meg a legjobb pontszámot...","id":"20200301_Beleszeretett_az_internet_ennek_a_tornasznak_a_tokeletes_produkciojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4dfa7f-2a0c-4377-93e4-ba59ec690eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9943b2-f635-4d6c-a1e3-62178655ba5d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Beleszeretett_az_internet_ennek_a_tornasznak_a_tokeletes_produkciojaba","timestamp":"2020. március. 01. 09:19","title":"Beleszeretett az internet ennek a tornásznak a tökéletes produkciójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]