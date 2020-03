Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából indult koronavírus. A hatóságok vizsgálják, kivel kerülhettek kapcsolatba a magyarországi betegek. Egy holland férfi megszökött a karanténból Pestszentlőrincen. Cikkünkben minden lényeges információt megtudhat a terjedő kórokozóról.","shortLead":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából...","id":"20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0839fb57-87a0-42de-9f2a-7a71ae6ca710","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 06. 09:10","title":"Gyanús eset Pestszentlőrincen, százezer fölött a fertőzöttek száma – hírek percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","shortLead":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","id":"202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d7be0-daf2-450c-8343-7f22c991cc8d","keywords":null,"link":"/360/202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","timestamp":"2020. március. 06. 12:00","title":"Rózsadombról Hollywoodba: A cégadatok szerint már Los Angelesben van Vajna Tímea lakcíme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért 107 millió forintnak megfelelő dollárt adtak.","shortLead":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért...","id":"20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795ce7a4-a1ab-46cf-8435-c212e46b1901","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","timestamp":"2020. március. 07. 19:20","title":"Nem őriz véletlenül a szekrényében egy ilyen masinát? Kőgazdag lehet, ha eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg, ha a kormánytól jön.","shortLead":"Főleg, ha a kormánytól jön.","id":"20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872281e-7e90-42a6-ac01-caf1a9296d94","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","timestamp":"2020. március. 06. 09:38","title":"Ne higgyen a nőnapi átverésnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt evolúció-biológus, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója. Szerinte az is baj, hogy nem tanulunk eléggé a korábbi nagy járványokból, pedig ennek a mostaninak is volt már előzménye.","shortLead":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt...","id":"202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa0feea-a8d9-4a70-9672-5a7eb152e712","keywords":null,"link":"/360/202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","timestamp":"2020. március. 06. 15:00","title":"A koronavírus felett nincs végső győzelem, legfeljebb előnybe kerülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV-nál akcióterv készült a koronavírus miatt, a járművek kapaszkodóit naponta fertőtlenítik.","shortLead":"A BKV-nál akcióterv készült a koronavírus miatt, a járművek kapaszkodóit naponta fertőtlenítik.","id":"20200306_A_Combinok_specialis_bevonatot_kaptak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fc2b1-7d6f-4a25-ac14-b88c8230eab5","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_Combinok_specialis_bevonatot_kaptak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 15:54","title":"Különleges bevonattal védik a nagykörúti villamosok utasait a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","shortLead":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","id":"20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821910a5-00a2-4b4f-b662-de8f33ffca70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","timestamp":"2020. március. 06. 14:57","title":"A Fővárosi Önkormányzat és a BKK is elmondja, mennyivel keresnek náluk kevesebbet a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz, hogy a városban megöltek egy 49 éves román állampolgárt. ","shortLead":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz...","id":"20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2465d441-e4a8-49b3-9f55-e1a50527eaee","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","timestamp":"2020. március. 07. 11:55","title":"Megöltek egy román férfit Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]