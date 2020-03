Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány úgy döntött, megháromszorozza a járvány gazdasági hatásai ellen felszabadított összeget. A költségvetési hiány várhatóan a 3 százalékos tűréshatár fölé kúszik.","shortLead":"Az olasz kormány úgy döntött, megháromszorozza a járvány gazdasági hatásai ellen felszabadított összeget...","id":"20200311_Koronavirus_Az_olasz_kormany_25_milliard_euroval_dobja_meg_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9430521d-3682-46cd-bf85-75f8a38e6674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Koronavirus_Az_olasz_kormany_25_milliard_euroval_dobja_meg_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 11. 13:58","title":"Koronavírus: az olasz kormány 25 milliárd eurót pumpál a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve számolgatnak az elemzők, mekkora lehet valójában a baj, és mit hoz mindez Európa számára.","shortLead":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve...","id":"20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97552ca7-f2ec-4ade-a425-d2b4eacf5f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","timestamp":"2020. március. 10. 20:36","title":" A legfájdalmasabb pontra sújtott le a koronavírus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","shortLead":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","id":"20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5fa7ba-7364-42dc-839e-61ebb11b88df","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","timestamp":"2020. március. 10. 17:02","title":"Ismét külön törvényt hozott a fideszes többség a győri polgármester kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4d2f7-84e8-4130-bd0b-339384d6b903","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","timestamp":"2020. március. 11. 19:24","title":"Marabu Féknyúz: Ki vár itt karanténra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.","shortLead":"Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.","id":"20200310_A_koronavirus_miatt_nem_lesz_Santanakoncert_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fd680-04b4-4874-a0f0-354cd594c01c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_koronavirus_miatt_nem_lesz_Santanakoncert_Budapesten","timestamp":"2020. március. 10. 16:02","title":"A koronavírus miatt nem lesz Santana-koncert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcbd694-c1ee-45b3-a7b5-ba74dc1c5bf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrrománc a cívis városban.","shortLead":"Rendőrrománc a cívis városban.","id":"20200311_Rendorautoval_hajtott_be_a_debreceni_Nagytemplom_ele_hogy_megkerje_a_menyasszonya_kezet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adcbd694-c1ee-45b3-a7b5-ba74dc1c5bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7dc47d-2a9c-4790-b127-f7760db7369e","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Rendorautoval_hajtott_be_a_debreceni_Nagytemplom_ele_hogy_megkerje_a_menyasszonya_kezet_video","timestamp":"2020. március. 11. 11:04","title":"Rendőrautóval hajtott be a debreceni Nagytemplom elé, hogy megkérje a menyasszonya kezét (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú ideig, vagy változások és konfliktusok sújtotta nehéz időkben vezették országukat. Íme néhány rekorder.","shortLead":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú...","id":"20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7744d-1046-4e1a-b0d5-f8b3c7566e55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","timestamp":"2020. március. 11. 19:15","title":"Rekorderek a legtovább uralkodó királytól az első női államfőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]