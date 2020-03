Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","shortLead":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","id":"20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8f584-967e-4198-be98-256fd3de7038","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","timestamp":"2020. március. 11. 21:05","title":"Amerikai előválasztás: Joe Biden nagyon közel az elnökjelöltséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddde483b-73f9-419a-8e85-e381064efe87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt nem zárják be az iskolákat. Egy szerda éjjel megjelent rendeletben viszont meg is tiltották, hogy az igazgatók szembemenjenek velük. A kötelező házi karanténba kerülőkről a polgármesterek kötelesek gondoskodni. ","shortLead":"Szerdán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt nem zárják be az iskolákat...","id":"20200312_Rendelet_iskola_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddde483b-73f9-419a-8e85-e381064efe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544df5-0b84-4180-8727-adca2f9b9763","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendelet_iskola_polgarmester","timestamp":"2020. március. 12. 06:39","title":"A kormány megtiltotta a rendkívüli szünetet az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31635d3-9bb2-4a76-b2dd-81d6867eadca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moldovában járt a kormányfő, ahol egy 100 millió dolláros hitelkeretről is beszélt a \"kölcsönös gazdasági aktivitás elősegítéséért\". ","shortLead":"Moldovában járt a kormányfő, ahol egy 100 millió dolláros hitelkeretről is beszélt a \"kölcsönös gazdasági aktivitás...","id":"20200312_orban_viktor_eu_moldova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31635d3-9bb2-4a76-b2dd-81d6867eadca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca20fb1b-8959-4656-89a1-74502b66f394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_orban_viktor_eu_moldova","timestamp":"2020. március. 12. 19:34","title":"Orbán szerint jobb az EU-n belül, mint kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban azt mondta, a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban azt mondta, a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét.","id":"20200312_A_koronavirus_miatt_szabadteri_miseket_tartanak_a_nemzeti_kegyhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5dfc29-0272-4b8c-aad0-ba40d7384908","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_A_koronavirus_miatt_szabadteri_miseket_tartanak_a_nemzeti_kegyhelyen","timestamp":"2020. március. 12. 11:50","title":"A koronavírus miatt szabadtéri miséket tartanak a nemzeti kegyhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","shortLead":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","id":"20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530dbac-1a9f-4de9-825a-ec9653d4f344","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","timestamp":"2020. március. 12. 09:54","title":"Kiürítik a UPC székházát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364bbcd-941c-4c5d-b26e-fba2d5f80798","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat hónapig. Aki megszegi a tilalmat, egymilliárd forintig terjedő bírságot kaphat.","shortLead":"Hat hónapig. Aki megszegi a tilalmat, egymilliárd forintig terjedő bírságot kaphat.","id":"20200311_vedoeszkoz_jarvany_export_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5364bbcd-941c-4c5d-b26e-fba2d5f80798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d403600-f8fb-4b93-b5db-a49b6903b006","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_vedoeszkoz_jarvany_export_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 19:17","title":"A kormány megtiltja a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]