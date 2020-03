Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthon maradni – nemcsak nálunk, hanem a jóval fertőzöttebb Spanyolországban is ez lehetne a legfőbb védekezési eszköz a koronavírus megregulázhatatlan terjedése ellen. Mivel az állampolgárok egy része mintha nem akarná felismerni ezt, most drónokat vetett be a spanyol rendőrség. ","shortLead":"Otthon maradni – nemcsak nálunk, hanem a jóval fertőzöttebb Spanyolországban is ez lehetne a legfőbb védekezési eszköz...","id":"20200320_spanyolorszag_rendorseg_dronok_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f74a9c-a4a7-4cdd-a629-ee1b4582045b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_spanyolorszag_rendorseg_dronok_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 20. 08:03","title":"Drónokat vet be a spanyol rendőrség az utcákon a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járatok telítettsége mindössze 10 százalék. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy csütörtöktől a járványveszély elmúltáig bezárnak a ügyfélközpontjaik.","shortLead":"A járatok telítettsége mindössze 10 százalék. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy csütörtöktől...","id":"20200318_Alig_hasznalja_most_valaki_a_tomegkozlekedest_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f36d824-18e0-4c75-969f-832906af14e9","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Alig_hasznalja_most_valaki_a_tomegkozlekedest_Budapesten","timestamp":"2020. március. 18. 18:44","title":"Alig használja most valaki a tömegközlekedést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","shortLead":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","id":"20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec52c55e-1b9a-43d0-a41f-531af2c1cfc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. március. 18. 17:27","title":"Bezárt a gyár, majd megegyezett a fizetésemelésről az Audi a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg a bevásárlóközpontok és a belváros parkolói ürültek ki a fővárosban.","shortLead":"Főleg a bevásárlóközpontok és a belváros parkolói ürültek ki a fővárosban.","id":"20200319_Tobb_mint_40_szazalekkal_kevesebb_a_parkolo_auto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fb6c9-0eb5-4e7d-a61f-68e485716301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Tobb_mint_40_szazalekkal_kevesebb_a_parkolo_auto_Budapesten","timestamp":"2020. március. 19. 09:01","title":"Több mint 40 százalékkal csökkent a parkolások száma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","shortLead":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","id":"20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61512058-a6ab-42a5-91f5-765378c45a74","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:01","title":"A Denso fehérvári üzeme is leáll a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]