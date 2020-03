Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6be28c9-8b16-47e0-be8b-5bcc38e11881","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202013_most_jon_aneheze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6be28c9-8b16-47e0-be8b-5bcc38e11881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4d5c3-8cbe-4702-8f23-7ddb31f1936f","keywords":null,"link":"/itthon/202013_most_jon_aneheze","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Hamvay Péter: Most jön a neheze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Létavértesnél, Nyírábránynál és Méhkeréknél át tudnak majd menni az ingázók.\r

","shortLead":"Létavértesnél, Nyírábránynál és Méhkeréknél át tudnak majd menni az ingázók.\r

","id":"20200325_Harom_atkelohely_is_megnyilik_a_magyarroman_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2509643f-b5ac-446a-a9c3-f0a4ebc73105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Harom_atkelohely_is_megnyilik_a_magyarroman_hataron","timestamp":"2020. március. 25. 15:05","title":"Három átkelőhely is megnyílik a magyar–román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma; ez az előző napi adathoz képest csaknem 18 százalékos növekedést jelent. A halottak száma 31-re emelkedett.","shortLead":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött...","id":"20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aabcde-4560-4a4e-b814-593b3665f184","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","timestamp":"2020. március. 25. 19:26","title":"Megkéselt egy ápolót egy koronavírusos beteg Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","shortLead":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3faba8-3af2-424e-a800-71154b3cc3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","timestamp":"2020. március. 26. 10:50","title":"Vám- és áfamentességet kér a szájmaszkok behozatalára a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik a legnagyobb problémát. ","shortLead":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik...","id":"20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89c03c-7aff-486f-a12c-b14d5ac76f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. március. 25. 13:49","title":"A mezőgazdaságot is sújtja a járvány, de az élelmiszer-ellátás nincs veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","shortLead":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","id":"20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7634d93-af46-4272-8709-237e503d21c5","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","timestamp":"2020. március. 25. 08:16","title":"Greta Thunberg elkaphatta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","shortLead":"Mindenki jól van a tájékoztatás szerint, de a fertőzésveszély miatt zárva tartanak.","id":"20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92135fda-cade-4e9f-b0ef-919e52b62547","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Egy_gyogyszertar_munkatarsai_is_elkaptak_a_koronavirust_Gardonyban","timestamp":"2020. március. 25. 11:40","title":"Egy gyógyszertár munkatársai is elkapták a koronavírust Gárdonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5bb720-b2bf-47be-acf3-15d79d40cd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru közel 60 éve debütált első típusára épülő rendőrautó parányi méretű és pillekönnyű. ","shortLead":"A Subaru közel 60 éve debütált első típusára épülő rendőrautó parányi méretű és pillekönnyű. ","id":"20200326_minden_idok_legcukibb_rendorautoja_most_uj_gazdara_var_subaru_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd5bb720-b2bf-47be-acf3-15d79d40cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6862b320-82b0-4eaf-b529-37fa359debdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_minden_idok_legcukibb_rendorautoja_most_uj_gazdara_var_subaru_360","timestamp":"2020. március. 26. 11:21","title":"Minden idők legcukibb rendőrautója most új gazdára vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]