[{"available":true,"c_guid":"e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja a hiányzó kerékpáros-főhálózatot, és a gyalogosok helyzetét is javíthatja.","shortLead":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja...","id":"20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f52ad-14c1-4b20-b0f9-45a7c2d81901","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","timestamp":"2020. március. 30. 12:19","title":"Vitézy: Itt az alkalom a budapesti közlekedés átszervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","shortLead":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","id":"20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6214981f-0d62-4d2c-a60a-67bd3fe21986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","timestamp":"2020. március. 29. 15:16","title":"Még a motortere is tele volt dohánnyal egy autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","id":"20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208d3b3-80ab-41c9-911c-d6a0da23bc89","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","timestamp":"2020. március. 30. 14:41","title":"Károly herceg kikerült a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","shortLead":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","id":"20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf5c5e-6e80-4dc8-a32e-4f7dc6cb4f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 09:21","title":"Idén nem lesz Detroiti Autószalon, kórházat alakítanak ki a helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem több politikai csapdánál, hiszen a kijárási korlátozást a felhatalmazási törvény nélkül is be tudták vezetni. Ettől függetlenül – vagy épp ezzel együtt – a törvény bizonytalan időre és bizonytalan módon, de megváltoztatja életünket.","shortLead":"A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem...","id":"20200330_Orban_kormany_koronavirus_fidesz_parlament_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d313e365-2a0c-400b-a45e-6feb21572a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Orban_kormany_koronavirus_fidesz_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. március. 30. 06:30","title":"Orbán kétfrontos háborúja: politikai színjáték és koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár nem valószínű, hogy megteszi, de ha ezt megadná Federico Valverdéért a Manchester United az átigazolási csúcsösszeget jelentene.","shortLead":"Bár nem valószínű, hogy megteszi, de ha ezt megadná Federico Valverdéért a Manchester United az átigazolási...","id":"20200329_500_millio_euroert_ker_egyik_jatekosaert_a_Real_Madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a663fe-b86e-4f10-980d-38f3d663de37","keywords":null,"link":"/sport/20200329_500_millio_euroert_ker_egyik_jatekosaert_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. március. 29. 20:13","title":"500 millió eurót kér egyik játékosáért a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában a járványkórházakban akár fertőzött orvosok is dolgozhatnak, Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be, Horvátországba komoly szállítmány érkezett Kínából.","shortLead":"Romániában a járványkórházakban akár fertőzött orvosok is dolgozhatnak, Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be...","id":"20200330_szlovenia_romania_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ff0d9-fc9a-49f4-9e59-8a0177b518f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_szlovenia_romania_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:57","title":"Szlovéniában már lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]