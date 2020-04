Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta, hogy a bajban minden ország elsősorban magára számíthat.","shortLead":"Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109af085-85d5-4bb0-9013-cbdcdf266480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 09. 21:29","title":"Ha úgy alakul a járvány, hosszú távú gazdasági intézkedéseket is hozhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig éppen ebből tervezték finanszírozni.","shortLead":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig...","id":"20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b574868e-de6b-48bc-9dd6-99907f5a3e86","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 21:13","title":"A járvány fedi fel a Corvinus-modell gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kevés szappan és víz elég.","shortLead":"Egy kevés szappan és víz elég.","id":"20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336f8cc6-b41f-437c-ae9c-fc92d20a3dae","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","timestamp":"2020. április. 10. 09:12","title":"Így tisztítsa egyszerűen a mobiltelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","shortLead":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","id":"20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0b417a-e7b2-40ae-b25d-be71eb15a052","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","timestamp":"2020. április. 10. 07:36","title":"Rabok temetik tömegsírokba a New York-i koronavírusos halottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő éjfélig csak áthaladásra vagy egyéni sportolásra lehet használni több VIII. kerületi közteret.","shortLead":"Hétfő éjfélig csak áthaladásra vagy egyéni sportolásra lehet használni több VIII. kerületi közteret.","id":"20200410_Jozsefvaros_is_lezarja_a_kozparkjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c6220-5320-4e6c-9316-b68ea35b5f24","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Jozsefvaros_is_lezarja_a_kozparkjait","timestamp":"2020. április. 10. 10:58","title":"Józsefváros is lezárja a közparkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f41d547-dc43-4c33-9a78-4b488cd671c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan gyerekekkel beszéltek, akiknek a szülei nem tudnak otthon lenni. ","shortLead":"Olyan gyerekekkel beszéltek, akiknek a szülei nem tudnak otthon lenni. ","id":"20200409_Videoban_koszont_be_egy_altalanos_iskolaba_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f41d547-dc43-4c33-9a78-4b488cd671c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623f08-54db-4ea4-9060-754e88102574","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Videoban_koszont_be_egy_altalanos_iskolaba_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","timestamp":"2020. április. 09. 15:59","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné videóban köszönt be egy általános iskolába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor európai ország enyhített már a távolságtartásra vonatkozó korlátozásokon, miközben még mindig a járvány gócában van a kontinens.","shortLead":"Egy sor európai ország enyhített már a távolságtartásra vonatkozó korlátozásokon, miközben még mindig a járvány gócában...","id":"20200408_koronavirus_who_korai_a_tavolsagtartas_enyhitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5e6472-5af9-42f5-b232-1f583a2a9e78","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_who_korai_a_tavolsagtartas_enyhitese","timestamp":"2020. április. 08. 17:49","title":"WHO: Nincs még itt a koronavírus miatti korlátozások enyhítésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]