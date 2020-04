Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a6945ff-75ac-4a43-9396-6d4fd06c2a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Nyuggerkarantendalt_enekelnek_Galvolgyiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6945ff-75ac-4a43-9396-6d4fd06c2a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39086735-a914-4d7a-818d-2c68f1dd98db","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Nyuggerkarantendalt_enekelnek_Galvolgyiek","timestamp":"2020. április. 15. 12:44","title":"\"Nyugger\"-karanténdalt énekelnek Gálvölgyiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt beteg családtagjukat. Az Emmi szerint csak azt küldik haza, akit otthonában is el lehet látni, egy család egészen máshol érzékeli ennek a határát. Egy egészségügyi szakember szerint sokan valóban nem igényelnek kórházi szintű ellátást, de a kormány eddig nem tett semmit azért, hogy számukra szociális ellátást nyújthassanak. ","shortLead":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt...","id":"20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa0b10f-4954-445d-a7f3-eff9f3bfdbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 20:00","title":"Mit tehet, akinek a magatehetetlen családtagját most küldték haza a kórházból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést, de a végső eredmény szerdán érkezik.","shortLead":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták...","id":"20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce45e19-bfcd-4220-b4de-24871b4ff616","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","timestamp":"2020. április. 14. 09:57","title":"Negatív lett az egyéves koronavírusos kislány szüleinek és testvéreinek tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcfff76-2ceb-4b6b-a271-930d17218df9","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szomorú, de tény, hogy minden lélegeztetett nappal csökken a túlélési esély – mondja Garas Tibor, a Budai Egészségközpont által üzemeltetett Királyhágó utcai Országos Gerincgyógyászati Központ intenzív osztályának helyettes vezetője. Az intézmény 120 ággyal várja a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Szomorú, de tény, hogy minden lélegeztetett nappal csökken a túlélési esély – mondja Garas Tibor, a Budai...","id":"202015__garas_tibor_orvos__felkeszulesrol_nehez_dontesekrol__lelegzet_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcfff76-2ceb-4b6b-a271-930d17218df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e05dc8-9ec1-452c-9f3a-400f57836871","keywords":null,"link":"/360/202015__garas_tibor_orvos__felkeszulesrol_nehez_dontesekrol__lelegzet_vetel","timestamp":"2020. április. 14. 15:00","title":"Lélegeztetőgépből nem lesz hiány, intenzívosztályos orvosból viszont kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd7326f-5be1-4af7-9046-58f2592a0a23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy rakétáról van szó, amelyet kimondottan műholdak megsemmisítésére fejlesztettek ki.","shortLead":"Egy rakétáról van szó, amelyet kimondottan műholdak megsemmisítésére fejlesztettek ki.","id":"20200416_muhold_raketa_moszkva_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd7326f-5be1-4af7-9046-58f2592a0a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c03e5d8-8106-480e-8eb3-b7281b68bdd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_muhold_raketa_moszkva_oroszorszag","timestamp":"2020. április. 16. 08:27","title":"Veszélyes új fegyverrel kísérleteztek az oroszok Amerika szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások aktiválták, ez azonban nem igaz.","shortLead":"De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások...","id":"20200415_5g_torony_bazisallomas_rongalas_gyujtogatas_husvet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33742e8-1aaa-4b78-8ebc-53bd499adcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_5g_torony_bazisallomas_rongalas_gyujtogatas_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:33","title":"Három országban húsz 5G-tornyot rongáltak meg a húsvét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium végzősei. Abban nemcsak problémákat sorolnak, hanem konkrét javaslatokat is tesznek.\r

\r

","shortLead":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium...","id":"20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db80f6-26d9-48d2-b30e-ecc933617af9","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","timestamp":"2020. április. 14. 09:47","title":"Végzős gimnazisták írtak megfontolandó javaslatokat az operatív törzsnek az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","shortLead":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","id":"20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c984c-8a5c-47ea-ac6e-67837fd1e355","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","timestamp":"2020. április. 16. 07:37","title":"Az ötöde gyűlt össze annak az összegnek, amit az ENSZ kért a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]