[{"available":true,"c_guid":"62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenete is van a videónak.","shortLead":"Fontos üzenete is van a videónak.","id":"20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3de9c0-1708-436e-866c-38f1247909e9","keywords":null,"link":"/elet/20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","timestamp":"2019. december. 05. 11:52","title":"A kétéves Arthurral hódította meg a vásárlók szívét egy walesi kisbolt karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","shortLead":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","id":"20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6770b56-0a95-4d56-b7ce-ace434b5eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","timestamp":"2019. december. 05. 12:48","title":"MTVA: Jó döntés volt, hogy nem megyünk az Eurovízióra, máris rekordot döntött A Dal 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha végigcsinált egy vizsgaidőszakot, pontosan tudja, hogy a határidő előtti utolsó éjszakán csodákat lehet tenni, de felvetődik a kérdés: ha egy évre előre tudjuk, mikorra kell végezni, nem lehetne jobban megszervezni a felkészülést?","shortLead":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha...","id":"20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa9840-68fe-441c-8388-dc971c1df92e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","timestamp":"2019. december. 05. 20:01","title":"Télapó és az elhibázott projektmenedzsment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","shortLead":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","id":"20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b184e65f-39e2-4356-abc1-4252f79c7739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","timestamp":"2019. december. 05. 15:28","title":"Összejátszottak a közbeszerzésekben, 860 milliós bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak a legnépszerűbb videók és videósok az idei évben.","shortLead":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak...","id":"20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9f080-dd91-4d1f-887f-84649b644e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","timestamp":"2019. december. 05. 19:03","title":"Minecraft, egy tojás és a Senorita – ezek voltak a legnézettebb videók a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beismerte bűnösségét az a brit kamasz, aki augusztusban ledobott egy kisfiút a londoni Tate Modern múzeum teraszáról - közölte pénteken az illetékes bíróság.","shortLead":"Beismerte bűnösségét az a brit kamasz, aki augusztusban ledobott egy kisfiút a londoni Tate Modern múzeum teraszáról...","id":"20191206_Azert_lokott_le_egy_kisfiut_a_17_eves_fiu_a_Tate_Modern_teraszarol_mert_be_akart_kerulni_a_tevebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faec0b7-87f9-4649-8ccd-e8f9a5b60590","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Azert_lokott_le_egy_kisfiut_a_17_eves_fiu_a_Tate_Modern_teraszarol_mert_be_akart_kerulni_a_tevebe","timestamp":"2019. december. 06. 21:36","title":"Azért lökött le egy kisfiút a 17 éves fiú a Tate Modern teraszáról, mert be akart kerülni a tévébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkiesést eredményezne a költségvetésnek egy áfacsökkentés, ám a fogyasztói árakon nem mutatkozna meg – mondta pénteken az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke egy Heves megyei szakmai rendezvényen.","shortLead":"Jelentős bevételkiesést eredményezne a költségvetésnek egy áfacsökkentés, ám a fogyasztói árakon nem mutatkozna meg –...","id":"20191206_Az_ASZ_szerint_semmi_haszna_nem_lenne_az_afacsokkentesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625d11d-8079-48b7-a575-82f6dd3e32d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Az_ASZ_szerint_semmi_haszna_nem_lenne_az_afacsokkentesnek","timestamp":"2019. december. 06. 15:30","title":"Az ÁSZ szerint semmi haszna nem lenne az áfacsökkentésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","shortLead":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","id":"20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ca894-65d2-43e7-acac-63432ba76a41","keywords":null,"link":"/elet/20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 07. 08:41","title":"A spanyol Big Brother versenyzője állítja, megerőszakolták a műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]