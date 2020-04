Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek sem felel meg, nemhogy a kisvállalkozásokénak.","shortLead":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek...","id":"20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61848308-c2bd-47f2-a9c9-d69ce51c130c","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","timestamp":"2020. április. 19. 09:31","title":"A multiknak sem tetszik a kormány bértámogatása, már hétfőn felülvizsgálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c60f4-fa1c-4631-9674-6cad02aae459","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A pacemaker a szívritmust szabályozza, az agyi defibrillátor az idegsejtek működésébe lehet képes beavatkozni. Magyar orvosok és mérnökök fejlesztik, amerikai segítséggel. Csak Magyarországon tízezrek életminőségén javíthat.\r

","shortLead":"A pacemaker a szívritmust szabályozza, az agyi defibrillátor az idegsejtek működésébe lehet képes beavatkozni. Magyar...","id":"20200419_2030ra_kesz_az_eszkoz_amely_megfekezi_az_epilepszias_rohamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89c60f4-fa1c-4631-9674-6cad02aae459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56494bd5-0dd5-4264-aab8-5eb78dcdea3b","keywords":null,"link":"/360/20200419_2030ra_kesz_az_eszkoz_amely_megfekezi_az_epilepszias_rohamot","timestamp":"2020. április. 19. 12:00","title":"2030-ra lehet olyan eszközünk, amely leállítja az epilepsziás rohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt, hogy bírja ki rezzenéstelen arccal, amikor átadja szót kollégájának, aki egy Gálvölgyi-paródia rendőrjének szintjén harcol a nyelvvel - írja Facebook-bejegyzésében Nyáry Krisztián.","shortLead":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt...","id":"20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfff134-5066-4b7d-a008-c231eafee665","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","timestamp":"2020. április. 19. 15:56","title":"Versek rendőrnyelven. Ahogy Nyáry Krisztián kódolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123a679-4aa1-40ad-82b2-0ee71620b10f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"2019 legjobb fotóiból kiválasztották a Sony World Photography Awards 2020 győzteseit.","shortLead":"2019 legjobb fotóiból kiválasztották a Sony World Photography Awards 2020 győzteseit.","id":"20200418_2020_Sony_World_Photography_Awards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5123a679-4aa1-40ad-82b2-0ee71620b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0ec30-2d15-4150-a994-99fff8be96ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200418_2020_Sony_World_Photography_Awards","timestamp":"2020. április. 18. 19:30","title":"Toronyomlás, menekülő tüntetők és szaharai homokféreg az év képein ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Világjárvány ide vagy oda, az érvényben lévő sebességhatárokat ilyenkor is mindenhol be kell tartani. Sőt, egyesek szerint csökkenteni is kell azokat. ","shortLead":"Világjárvány ide vagy oda, az érvényben lévő sebességhatárokat ilyenkor is mindenhol be kell tartani. Sőt, egyesek...","id":"20200420_koronavirus_es_akcios_kenyer_ezekre_hivatkoznak_a_lefulelt_gyorshajtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6f0d3-e5bb-4384-b458-8fe498a4b61f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_es_akcios_kenyer_ezekre_hivatkoznak_a_lefulelt_gyorshajtok","timestamp":"2020. április. 20. 11:21","title":"Koronavírus és akciós kenyér: ezekre hivatkoznak a lefülelt brit gyorshajtók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","shortLead":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","id":"20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f6fc0-c632-4f62-8258-0c4e230e93ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Durva visszaesést hozott a koronavírus az olasz gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5429f199-ef02-4c47-a151-58c9eac76c17","keywords":null,"link":"/360/20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","timestamp":"2020. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Kásler a kamarának üzent, csökkenő tendencia nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]