[{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","shortLead":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","id":"20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc5400b-b79c-47a0-b63b-96ae3503e2af","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","timestamp":"2020. április. 20. 11:14","title":"Hamis fotóval próbálta lejáratni a Néppárt elnökét a kormánymédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","shortLead":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","id":"20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378191f-fa9c-41ee-b2ca-52a6508ca17e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","timestamp":"2020. április. 20. 16:19","title":"A szlovákiai autógyártók is részlegesen újraindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora nagyon pesszimista, ha a jövő nyári olimpia megrendezéséről van szó.\r

","shortLead":"Ivata Kentaro, a fertőző betegségek professzora nagyon pesszimista, ha a jövő nyári olimpia megrendezéséről van szó.\r

","id":"20200420_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92ec972-2579-4498-9c62-99487b2766e4","keywords":null,"link":"/sport/20200420_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. április. 20. 22:18","title":"Mind többen mondják: nem lesz ebből tokiói olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-afrikai partoknál támadó kalózok három matrózt túszul ejtettek. Követeléseik még nem ismertek.","shortLead":"A nyugat-afrikai partoknál támadó kalózok három matrózt túszul ejtettek. Követeléseik még nem ismertek.","id":"20200421_kalozok_kontenerszallito_benin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46bf5d5-de5e-47d1-9616-33ebb5fa8267","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_kalozok_kontenerszallito_benin","timestamp":"2020. április. 21. 15:35","title":"Kalózok foglaltak el egy német konténerszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak a drónoktól kell védeni bizonyos légtérrészeket, a drónokra is leselkednek veszélyek. Főleg, ha értékes szállítmányt visznek magukkal.","shortLead":"Nem csak a drónoktól kell védeni bizonyos légtérrészeket, a drónokra is leselkednek veszélyek. Főleg, ha értékes...","id":"202016_dronok_onvedelme_kitero_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c81b2-3ae2-4a3f-92cc-f56c39ee8a09","keywords":null,"link":"/360/202016_dronok_onvedelme_kitero_valasz","timestamp":"2020. április. 20. 14:00","title":"Ki védi meg a csomagunkat, ha futár helyett drón szállítja ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","shortLead":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","id":"20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72bca2-4d58-4ae1-a1d8-45b01dd1b367","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","timestamp":"2020. április. 21. 13:15","title":"Magyarország már csak a 89. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Training360 Kft. tulajdonosai megvásárolták a NetAcademia Oktatóközpont Kft.-t.","shortLead":"A Training360 Kft. tulajdonosai megvásárolták a NetAcademia Oktatóközpont Kft.-t.","id":"20200421_oktatas_training360_netacademia_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df0ba9d-2e8f-4e86-95dc-0f6ac0bcd98a","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_oktatas_training360_netacademia_felvasarlas","timestamp":"2020. április. 21. 09:17","title":"Egy kézbe került a magyar online oktatási piac két fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több mint 320 ezer munkanélküli van Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több mint 320 ezer munkanélküli van Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200422_Radar360_Hova_tunt_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2019d8fb-8965-4996-a971-2883e6d05acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_Radar360_Hova_tunt_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2020. április. 22. 08:00","title":"Radar360: Hová tűnt Kim Dzsong Un?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]