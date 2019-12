Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","shortLead":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","id":"20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bc2fbc-2b09-4315-b687-9bc1420db453","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. december. 12. 09:33","title":"A vásárlóktól is ömlik a pénz a YouTube-hoz, áttörték az 1 milliárd dolláros álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő, az Országgyűlésben kedden megszavazott jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak.","shortLead":"Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő...","id":"20191212_ader_janos_allamfo_visszakuldott_torveny_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd28bf-65bd-499b-8923-dfa7e4032fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_ader_janos_allamfo_visszakuldott_torveny_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 12. 12:27","title":"Áder visszaküldött egy törvényt az Országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amelyik evás cég az év végéig nem jelentkezik be más adónem hatálya alá, azt automatikusan besorolják valahova, és nem biztos, hogy ezzel jól jár.","shortLead":"Amelyik evás cég az év végéig nem jelentkezik be más adónem hatálya alá, azt automatikusan besorolják valahova, és nem...","id":"20191212_eva_ado_adozas_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd74cb-62b4-47ab-9a65-b794d4ecee8a","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_eva_ado_adozas_osztalek","timestamp":"2019. december. 12. 12:40","title":"Három hetük sem maradt az eva szerint adózóknak, hogy gyorsan átjelentkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beszédes, hogy az énekes és a volt fideszes képviselő, Tiffán Zsolt épp akkor szállt ki a cégből, amikor az új polgármester meghirdette: új szabályok lesznek a kerületben.","shortLead":"Beszédes, hogy az énekes és a volt fideszes képviselő, Tiffán Zsolt épp akkor szállt ki a cégből, amikor az új...","id":"201950_andante_borpatika_akoses_tiffan_eladta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994480c5-9c58-4377-9766-74af3a588656","keywords":null,"link":"/360/201950_andante_borpatika_akoses_tiffan_eladta","timestamp":"2019. december. 12. 10:00","title":"Az önkormányzati választás rondíthatott bele Ákosék borozójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint Magyarország nemcsak szavakkal, hanem már tettekkel is bizonyította klímavédelmi elkötelezettségét.","shortLead":"A kormány szerint Magyarország nemcsak szavakkal, hanem már tettekkel is bizonyította klímavédelmi elkötelezettségét.","id":"20191212_klimasemlegesseg_magyar_kormany_unios_klimaegyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2b4a8d-2698-47cc-a903-d6dd69dc42fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_klimasemlegesseg_magyar_kormany_unios_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. december. 12. 14:07","title":"Négy feltételt szab a kormány az EU-s klímaegyezmény aláírására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","shortLead":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","id":"20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fcc175-c407-424c-a38d-172207bfcf25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","timestamp":"2019. december. 12. 12:34","title":"Mi lesz a fonttal, ha Boris Johnson veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","shortLead":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","id":"20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b6d0cd-73d9-4271-82e0-8226f8d3624a","keywords":null,"link":"/elet/20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","timestamp":"2019. december. 11. 17:06","title":"Odavan az internet a kispapáért, aki széket csinált magából a párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]