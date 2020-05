Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","shortLead":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","id":"20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bca025-2001-4de9-a59a-48d8201ac741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","timestamp":"2020. május. 11. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Audi A6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","shortLead":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","id":"20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe09066a-45ab-4ded-ad04-b91ef8e12756","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","timestamp":"2020. május. 11. 16:52","title":"A Momentum feltételekhez kötné, hogy Gajda Péter őrködjön a fővárosi vagyonnyilatkozatok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta, hogy a parlamentben számonkérjék a román elnököt a magyarellenes mondatai miatt. A Momentum - amelynek képviselői egy EP-frakcióban ülnek az USR-esekkel - megdöbbent, és csak akkor hajlandó további együttműködésre, ha az USR magyarbarát politikát fog folytatni.","shortLead":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta...","id":"20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5622ef85-43fc-4bda-82cb-a5f6d7a597bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","timestamp":"2020. május. 10. 11:59","title":"Fekete-Győr üzent a Momentum román szövetségeseinek: Semmilyen magyarellenesség nem elfogadható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","shortLead":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","id":"20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b32a1c0-3786-441f-9455-c8525f212e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","timestamp":"2020. május. 11. 12:31","title":"Egy Bugatti Veyron ereje van ebben az új Audi RS6-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd forintos, ám jelenleg kevéssé fontosnak tűnő döntések a válsághelyzet idején is.","shortLead":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd...","id":"202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b31a5-37b2-4a4c-bba0-a51bb09d7a58","keywords":null,"link":"/360/202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","timestamp":"2020. május. 11. 07:00","title":"Megint került néhány milliárd, amit be lehet önteni az egészségügy feneketlen kútjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek eddig is sokat segítettek, most az idősek ellátásában, az ételkihordásban, illetve a maszkok kiosztásában lenne szükség újabb emberekre.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek...","id":"20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736ed7-14dc-4e1a-aca5-4b5624158d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 09. 20:16","title":"Önkénteseket keres a ferencvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és gyógyszer kiszállításában.","shortLead":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és...","id":"20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8806456e-e40c-43b2-9031-c3185ab33d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","timestamp":"2020. május. 10. 10:38","title":"Rászorulóknak segítenek a fővárosi kéményseprők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy részleges újraindításáról és a kórházi költségekről beszélt az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"Az egészségügy részleges újraindításáról és a kórházi költségekről beszélt az emberi erőforrások minisztere.","id":"20200511_kasler_miklos_korhazak_koronavirus_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89e48c-0d90-445f-85ce-bd48e0d646f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_kasler_miklos_korhazak_koronavirus_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 09:07","title":"Kásler: Még dolgoznak azon, hogyan fizessék ki a kórházak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]