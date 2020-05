Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat sebességén.","shortLead":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat...","id":"20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc581f61-7540-4b8c-bd7f-17a26fc3725c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","timestamp":"2020. május. 21. 09:33","title":"Háromszoros sebességre gyorsítottak egy medúzát a tudósok, igazi kiborg lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három hollandiai egyetemi oktató azt mutatta be a Washington Postban, hogy két hónapja nem a kifejezetten demokratikus államok reagáltak a leggyorsabban a járvány felbukkanására. Az európai tekintélyelvű rendszerek gyorsabbak voltak, amikor korlátozásokat kellett bevezetni és a gyorsaság számított.","shortLead":"Három hollandiai egyetemi oktató azt mutatta be a Washington Postban, hogy két hónapja nem a kifejezetten demokratikus...","id":"20200522_Washington_Post_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8543c297-cc2b-492a-b8fc-e3871010bf8a","keywords":null,"link":"/360/20200522_Washington_Post_lapszemle","timestamp":"2020. május. 22. 07:30","title":"Washington Post: Európában jobban reagáltak az autoriter rendszerek a járvány kezdetén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyasmiket adott az izraeli külügyminiszter szájába a magyar tárca, amit meg sem említettek.","shortLead":"Olyasmiket adott az izraeli külügyminiszter szájába a magyar tárca, amit meg sem említettek.","id":"20200522_szijajrto_izrael_kkm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6023ff9-5710-45a9-8b46-6a7498405c72","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_szijajrto_izrael_kkm","timestamp":"2020. május. 22. 09:19","title":"Rettentő kellemetlen ügybe keveredett Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg toborzást végző csapata is új megoldásokhoz kénytelen nyúlni a járvánnyal jött kijárási korlátozások miatt.","shortLead":"Az amerikai hadsereg toborzást végző csapata is új megoldásokhoz kénytelen nyúlni a járvánnyal jött kijárási...","id":"20200521_jarvany_kijarasi_korlatozas_call_of_duty_amerikai_hadsereg_katonak_toborzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df46c1a-ee81-41d5-8dcd-c2287f40ca95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_jarvany_kijarasi_korlatozas_call_of_duty_amerikai_hadsereg_katonak_toborzas","timestamp":"2020. május. 21. 16:03","title":"A járvány miatt a Call of Dutyval toboroz újoncokat az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","shortLead":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","id":"20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55cca34-b9df-4333-9a4a-9bb73f91a792","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","timestamp":"2020. május. 20. 16:06","title":"Mostantól minden új Volvo maximum 180 km/h-val megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotóművészeti Kft.-től elveszik, és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adják három ösztöndíj szervezését.","shortLead":"Az Alkotóművészeti Kft.-től elveszik, és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adják három ösztöndíj szervezését.","id":"20200522_Tovabb_erosodik_Demeter_Szilard_59_millioval_gazdagodott_a_PIM_kasszaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b5f314-4a74-4dae-b928-19feb88348d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Tovabb_erosodik_Demeter_Szilard_59_millioval_gazdagodott_a_PIM_kasszaja","timestamp":"2020. május. 22. 09:21","title":"Tovább erősödik Demeter Szilárd, 59 millióval gazdagodott a PIM kasszája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","shortLead":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","id":"20200521_god_samsung_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d837e99-eb74-486e-9360-be3de959f785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_god_samsung_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 21. 13:35","title":"Göddel már nem kell megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint rendelkezésre állásáról. A pénz a szegedi és a tatabányai kézicsarnokra kell.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint...","id":"20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8441a2-11fb-4c48-85cb-a65b2fb93849","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","timestamp":"2020. május. 21. 09:23","title":"25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]