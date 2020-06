Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges kibertámadásokat – derül ki a K&H kutatásából. Ugyanakkor a többség tart a különböző netes, kártyás visszaélésektől.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges...","id":"20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf38b5-de21-43d6-9766-1da6d721ad31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","timestamp":"2020. június. 01. 16:03","title":"K&H: A magyarok 54 százaléka fél, hogy csaló weboldalakon meglopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","shortLead":"A dél-koreai gyártó alig 2 év után úgy döntött, hogy itt az ideje felvarrni a divatterepjáró ráncait.\r

","id":"20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845a9a00-ce22-4bbc-800e-9805b046208d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5467ca7-7f9e-4a85-8fb4-654370b40e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_gigantikus_hutoracsot_kapott_a_legujabb_hyundai_santa_fe","timestamp":"2020. június. 03. 10:49","title":"\"Szigorú tekintetet\" kapott a legújabb Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","shortLead":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","id":"20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbbada-bc71-4abe-9b16-70fb3c834658","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","timestamp":"2020. június. 02. 16:07","title":"Nyeli a veszteséget Mészárosék gasztrocége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti államok területén is tapasztalható, ezeken a tájakon többnyire napos, csapadékmentes az idő. Ettől keletebbre, délkeletebbre hosszan elnyúló felhősáv húzódik, amelynek környezetében több helyen esik az eső, záporeső. Így itthon sem lesz jó időnk.","shortLead":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti...","id":"20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1ab2e-a44e-4ed4-bdc0-4f8cd8554e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","timestamp":"2020. június. 01. 16:23","title":"Egyelőre nem lesz kirándulóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egyik, az erőszakra felbujtó tweetjét csupán elrejtette a mikroblog. A felhasználótól, aki ugyanezt a szöveget leközölte, megvonták a publikálás lehetőségét.","shortLead":"Donald Trump egyik, az erőszakra felbujtó tweetjét csupán elrejtette a mikroblog. A felhasználótól, aki ugyanezt...","id":"20200603_donald_trump_twitter_felfuggesztes_eroszakkal_fenyegetes_fosztogatok_fosztogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa78f13-6f58-49d5-878b-1b8f7073d57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_donald_trump_twitter_felfuggesztes_eroszakkal_fenyegetes_fosztogatok_fosztogatas","timestamp":"2020. június. 03. 12:33","title":"Érdekes vége lett a kísérletnek, amit Trump kirohanása miatt indított egy internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","shortLead":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","id":"20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669185-1f21-4544-a1a3-2cd57c3c68e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","timestamp":"2020. június. 03. 06:41","title":"Eladó egy régi VW Bogár 31, azaz harmincegy kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]