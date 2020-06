Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kibillent békénket gyakran az álmok segítik visszaállítani, méghozzá sajátos, ellentétekre épülő munkával. Nógrádi Csilla pszichológus nemrég megjelent, Álomnapló című könyvének részletéből kiderül, hogyan is történik ez a fajta gyógyítás. ","shortLead":"Kibillent békénket gyakran az álmok segítik visszaállítani, méghozzá sajátos, ellentétekre épülő munkával. Nógrádi...","id":"20200604_Lelkunk_immunrendszerenek_ezert_is_van_szuksege_almokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fae3fac-9b32-45e7-bb2e-ab40ca5d73ac","keywords":null,"link":"/360/20200604_Lelkunk_immunrendszerenek_ezert_is_van_szuksege_almokra","timestamp":"2020. június. 04. 14:00","title":"Lelkünk immunrendszerének ezért is van szüksége álmokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92420374-f66c-4d6e-8e09-911e39c9fc73","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Gyorstalpaló Jamie Oliver mesterétől, a Két éhes olasz című sorozatból ismert Gennaro Contaldótól.","shortLead":"Gyorstalpaló Jamie Oliver mesterétől, a Két éhes olasz című sorozatból ismert Gennaro Contaldótól.","id":"20200603_Hogyan_fozzunk_tokeletes_tesztat_Ime_8_tipp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92420374-f66c-4d6e-8e09-911e39c9fc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28fd933-c276-4d2d-b80d-e76262e4c116","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200603_Hogyan_fozzunk_tokeletes_tesztat_Ime_8_tipp","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Hogyan főzzünk tökéletes tésztát? Íme 8 tipp Jamie Oliver mesterétől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő a legesélyesebb, de az eredmény már nem látszik annyira biztosnak. A választók eldönthetik, hogy személyesen vagy levélben szavaznak, az erről hozott törvényt kedd este kihirdették.","shortLead":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő...","id":"20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4574d4-dd33-4ed9-bfc0-357723287433","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. június. 03. 15:59","title":"Elképesztő trükköket vetnek be Lengyelországban az ellenzék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb6d51d-f05d-492c-88dd-b09112f0a037","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az újraegyesítés óta nem volt ilyen rossz évük a gyártóknak.","shortLead":"Az újraegyesítés óta nem volt ilyen rossz évük a gyártóknak.","id":"20200605_Siralomvolgyben_a_nemet_autoeladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb6d51d-f05d-492c-88dd-b09112f0a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6675a1f1-3340-4e1d-b8c5-4ca67c1683a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Siralomvolgyben_a_nemet_autoeladasok","timestamp":"2020. június. 05. 13:01","title":"Siralomvölgyben a német autóeladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","id":"20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056aeedf-1c89-4c21-8f41-3b164c488cd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","timestamp":"2020. június. 04. 17:46","title":"Duna alatti vasútvonal épülhet Kelenföld és a Nyugati pályaudvar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Giannát a világhírű kosaras, Stephen Jackson vette a nyakába.","shortLead":"Giannát a világhírű kosaras, Stephen Jackson vette a nyakába.","id":"20200603_Apu_megvaltoztatta_a_vilagot__mondta_George_Floyd_hateves_kislanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31a53ff-5e4b-45c5-8bcb-50a5eea7afc1","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Apu_megvaltoztatta_a_vilagot__mondta_George_Floyd_hateves_kislanya","timestamp":"2020. június. 03. 18:33","title":"„Apu megváltoztatta a világot” – mondta George Floyd hatéves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül megkapták az Android 11 bétát.","shortLead":"Izgalmasabbnak bizonyult a szokott havi pixeles biztonsági frissítés a szokásosnál, néhányan ugyanis véletlenül...","id":"20200603_android_11_beta_google_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0f1126-6319-4215-b234-edef1119b703","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_android_11_beta_google_frissites","timestamp":"2020. június. 03. 19:03","title":"Vannak, akik véletlenül megkapták az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő László azt hitte, hogy fertőzött, de aztán kiderült, hogy egészen más miatt volt életveszélyben.","shortLead":"Benkő László azt hitte, hogy fertőzött, de aztán kiderült, hogy egészen más miatt volt életveszélyben.","id":"20200605_A_koronavirusjarvanynak_koszoni_az_Omega_zenesze_hogy_eletben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b579ffc0-2a86-4e60-9592-a6888b461de8","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_A_koronavirusjarvanynak_koszoni_az_Omega_zenesze_hogy_eletben_van","timestamp":"2020. június. 05. 10:43","title":"A koronavírus-járványnak köszöni az Omega zenésze, hogy életben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]