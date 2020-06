Egy dél-kaliforniai repülőtér közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésre kapott megbízást Elon Musk cége, a The Boring Company. A San Bernardino területén lévő Rancho Cucamongát kötnék össze a föld alatt az Ontario nemzetközi repülőtérrel, amely Los Angeles mellett található.

A 4,5 kilométeres alagútban, amely 10 méter mélyen húzódik majd a föld alatt, 200 km/h-s tempóval száguldoznának majd a Tesla járművei. Ehhez a feladathoz fejleszt hamarosan a kaliforniai cég olyan 12 személyes elektromos furgonokat, amelyekkel az utasokat szállíthatják.

A 60 millió dolláros projekt várhatóan napi 1200 embert szállít majd a repülőtérre és vissza. Musk már 2016-ban beszélt arról, hogy a modellpalettájukban lesz majd egy kisbuszszerű jármű is, ám erről azóta nem sok szó esett.

A kaliforniai megbízók úgy számolnak, hogy a Tesla megoldása sokkal olcsóbb, mint egy hagyományos, vasúti sínekre épülő megoldás, amely ráadásul sokkal időigényesebb fejlesztés is.

A The Boring Company eddig sem tétlenkedett, nemrégiben fejeztek be két hasonló alagút építését Las Vegas központjában, ahol majd jövő évtől a föld alatt lehet utazni a Las Vegas Kongresszusi Központ környékén, de Musk szeretné a kaszinókat is elérhetővé tenni a földalatti hálózaton keresztül.

