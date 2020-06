Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára a következő években. Felpöröghet a Starship fejlesztése, amivel a világűrt is meghódíthatjuk.","shortLead":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára...","id":"20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4580e0a5-8edc-4c90-80da-55377ffa9df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. június. 08. 13:33","title":"Kiadta a parancsot Elon Musk: erre kell most a legjobban figyelni a SpaceX-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtudni, hogy miért. Sikertelenül.","shortLead":"Megpróbáltuk megtudni, hogy miért. Sikertelenül.","id":"20200608_Eltuntette_az_MSZP_a_videot_amin_egy_allitolagos_mentos_a_korhazbol_hazakuldott_betegekrol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6e57a1-8c22-46bf-8238-e7978e8c1172","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Eltuntette_az_MSZP_a_videot_amin_egy_allitolagos_mentos_a_korhazbol_hazakuldott_betegekrol_beszelt","timestamp":"2020. június. 08. 19:28","title":"Eltüntette az MSZP a videót, amin egy állítólagos mentős a kórházból hazaküldött betegekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK megszavaztatja a budapesti sofőröket. ","shortLead":"A BKK megszavaztatja a budapesti sofőröket. ","id":"20200609_taxi_fix_tarifa_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65b32a8-5a60-4002-8cef-391a6df3a3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_taxi_fix_tarifa_Budapest","timestamp":"2020. június. 09. 08:05","title":"Hozzányúlhatnak a taxisok fix tarifájához, akár teljesen el is törölhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak tanodák. Ahol nincsenek, ennél is rosszabb lehet a helyzet. A távoktatás sikerességéhez nemcsak az eszközök hiányoznak, de a diákoknak sem tere, sem módszertana nincs az önálló tanulásra, szüleik pedig nem tudnak nekik hatékonyan segíteni – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak...","id":"20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e99ed-610b-4828-b79b-3f10192ec3ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","timestamp":"2020. június. 08. 11:46","title":"Alig néhány iskola segítette eszközökkel a hátrányos helyzetű diákok távoktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ami késik, nem múlik. ","shortLead":"Ami késik, nem múlik. ","id":"20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5502121-db43-489d-a485-10caa86363e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. június. 08. 13:42","title":"Jövő nyártól tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","id":"20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28087ab-45fc-4d5c-be4e-1ed40024848f","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Van az a helyzet, amikor a magyar rendőr is rátérdepelhet valaki nyakára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","id":"20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e61861-14da-4c33-bfa6-240e1fbc4102","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","timestamp":"2020. június. 09. 11:59","title":"Lezuhant egy férfi a Jégpalota tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d831bc-f135-4bee-a434-a9fb3a984450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós újdonság hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.","shortLead":"A kétajtós újdonság hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.","id":"20200608_1300_loeros_elektromos_multikulti_sportkocsi_erkezik_elektron_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d831bc-f135-4bee-a434-a9fb3a984450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb3dd5a-2636-477b-9688-3c69adb17ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_1300_loeros_elektromos_multikulti_sportkocsi_erkezik_elektron_one","timestamp":"2020. június. 08. 11:21","title":"1300+ lóerős elektromos multikulti sportkocsi érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]