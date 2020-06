Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2","c_author":"Rácz Béla","category":"itthon","description":"Zöld utat az áramszegénység kezelésének.","shortLead":"Zöld utat az áramszegénység kezelésének.","id":"20200611_Ha_aram_nincs_semmi_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288e2ad0-f676-4064-a0b3-7d8dce0990f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Ha_aram_nincs_semmi_nincs","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Ha áram nincs, semmi nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","shortLead":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A pakkban a Quadron kibervédelmi tanácsadó cég szerint 370 ezer magyar információi is megtalálhatók. A kiszivárgott adatok között nemcsak a munkahely és a családi állapot, de még a mobiltelefonszám is megtalálható.","shortLead":"500 millió Facebook-felhasználó személyes adatait tartalmazó csomag kering a dark weben. A 47 éves Michael Whitty azért tette, amit, mert azt olvasta a neten, hogy az 5G miatt alakult ki a koronavírus.","shortLead":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között, megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal...","id":"20200611_Radar360_A_korrupcio_nem_zavarja_a_magyarokat_Europat_igen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5af35a6-dde6-417a-a02b-c4ea52e0e1c3","keywords":null,"link":"/360/20200611_Radar360_A_korrupcio_nem_zavarja_a_magyarokat_Europat_igen","timestamp":"2020. június. 11. 08:00","title":"Radar360: A korrupció nem zavarja a magyarokat, Európát igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

","shortLead":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

","id":"20200611_Ronaldo_joval_tobbet_keres_az_Instagrammal_mint_a_klubjanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1b1139-a59a-453f-b5b0-d565c382e542","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Ronaldo_joval_tobbet_keres_az_Instagrammal_mint_a_klubjanal","timestamp":"2020. június. 11. 14:12","title":"Ronaldo jóval többet keres az Instagrammal, mint a Juventusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]