[{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási tilalmat, a Semmelweis Egyetem betegellátói intézményeiben továbbra is érvényben marad a tilalom.","shortLead":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási...","id":"20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae49338-8064-4697-9a93-b9d0ce0baedb","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","timestamp":"2020. június. 13. 19:52","title":"A Semmelweis Egyetem kórházaiban továbbra is tilos a látogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is távolságot kell azonban tartani, és maszkot kell viselni.","shortLead":"Továbbra is távolságot kell azonban tartani, és maszkot kell viselni.","id":"20200614_Masodik_hullam_Fauci_szerint_elkerulheto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912d54c6-3cb2-4f23-b54c-501b5ba63a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Masodik_hullam_Fauci_szerint_elkerulheto","timestamp":"2020. június. 14. 08:33","title":"Második hullám? Fauci szerint elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27b2e26-60f2-4f82-8d9f-01ba4f26af0a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A harmincas, mélységesen boldogtalan MÁV-menetjegykiadó egy nap fellázad, úgy dönt, hogy „éjeinek harapdált gyümölcsét”, az általa írt operettet végre a nagyvilágnak is megmutatja. A 2007-ben bemutatott Ibusár apropóján az előadás rendezőjét, Pelsőczy Rékát kérdeztük.","shortLead":"A harmincas, mélységesen boldogtalan MÁV-menetjegykiadó egy nap fellázad, úgy dönt, hogy „éjeinek harapdált...","id":"20200612_Ibusar_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Pelsoczy_Reka_Biro_Kriszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27b2e26-60f2-4f82-8d9f-01ba4f26af0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9782e696-3d88-4b4d-8136-713048776646","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Ibusar_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Pelsoczy_Reka_Biro_Kriszta","timestamp":"2020. június. 12. 20:00","title":"Sárbogárdi Jolán idegi alapon sokat sír – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtette Kijev, amit a Velencei Bizottság kért, de a nyelvtörvény alapelvein nem változtatnak.","shortLead":"Megtette Kijev, amit a Velencei Bizottság kért, de a nyelvtörvény alapelvein nem változtatnak.","id":"20200612_ukran_nyelvtorveny_velencei_bizottsag_kuleba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678da736-6eb5-47ce-84b9-2c7e9748d817","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_ukran_nyelvtorveny_velencei_bizottsag_kuleba","timestamp":"2020. június. 12. 17:16","title":"Kijev nem változtat többet a nyelvtörvényen Magyarország kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","shortLead":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","id":"20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee69cb3-1d35-480f-9ccb-b1d67dc7a2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","timestamp":"2020. június. 13. 20:57","title":"Antirasszisták és szélsőjobboldaliak csaptak össze Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]