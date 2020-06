Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","shortLead":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","id":"20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde2a2e-8ae2-4dbd-a54c-f19494a2e9ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","timestamp":"2020. június. 12. 16:47","title":"Betiltották a Konföderáció zászlóit a legnépszerűbb amerikai autóversenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","shortLead":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","id":"20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a34412-abee-4a50-b311-35fca8a3095f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","timestamp":"2020. június. 12. 13:03","title":"Három kiegészítő is érkezik a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianonról sosem fogunk egyetérteni, de ettől még barátok lehetünk – mondta Orbán Viktor, amikor szlovák kollégájával tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Trianonról sosem fogunk egyetérteni, de ettől még barátok lehetünk – mondta Orbán Viktor, amikor szlovák kollégájával...","id":"20200612_orban_viktor_igor_matovic_talalkozo_trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba4b67-b75e-4e55-a4f9-52650198d59e","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_orban_viktor_igor_matovic_talalkozo_trianon","timestamp":"2020. június. 12. 14:00","title":"Orbán Matovicnak: Szlávból sok van, a magyar különleges teremtmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra.","shortLead":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás...","id":"20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56defa6e-de2a-4f17-9013-074b1bd28c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","timestamp":"2020. június. 13. 20:05","title":"Kidőlt fák, leszakadt faágak Hajdú-Biharban – vasárnap sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","shortLead":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","id":"20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b735c6-04c3-4216-a2d1-ece47f078853","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","timestamp":"2020. június. 12. 18:15","title":"Már kifejezetten profi sportolóknak is készítenek maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele van annak, hogy ősszel nem a megszokott módon kezdődik majd az új tanév. Úgy tűnik viszont, hogy nem minden marad a régiben: van olyan iskola, ahol az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján azt fontolgatják, 1-1 hétre távoktatásba küldenek egyes évfolyamokat, a pedagógusok közül pedig többen is adnak majd fel számítógépen leckét. Persze vannak kétségek is, és nem csak amiatt, hogy mennyi tudás marad meg a fejekben az elmúlt hónapok után.","shortLead":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele...","id":"20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56092e64-24eb-40be-a53a-78f56896bfb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","timestamp":"2020. június. 13. 10:30","title":"Úgy belejöttek a digitális oktatásba a tanárok, hogy abba sem akarják hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","shortLead":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","id":"20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130ac33-9a55-4b84-a064-2cc2567778d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","timestamp":"2020. június. 12. 17:44","title":"27 év után emelkedhet újra a felszínre egy elsüllyesztett középkori falu Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]