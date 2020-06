Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","shortLead":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","id":"20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd5b21a-8e67-4393-ad92-5ac50fd264d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","timestamp":"2020. június. 13. 12:33","title":"150 millió eurót bukik a járvány miatt a Bundesliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","shortLead":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","id":"20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb27f22-c381-4dab-ab25-3dc96fdbb3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. június. 12. 16:57","title":"Végrehajtást kezdeményeznek Márki-Zay Péterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. 