[{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"559-re emelkedett az új koronavírus okozta fertőzésben elhunyt magyarok száma. Jelenleg 1029 aktív fertőzött van.","shortLead":"559-re emelkedett az új koronavírus okozta fertőzésben elhunyt magyarok száma. Jelenleg 1029 aktív fertőzött van.","id":"20200613_Koronavirus_aktualis_szamok_Elhunyt_negy_beteg_11_ember_fertozodott_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ca977-b109-4a57-a826-9f51f7198af5","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Koronavirus_aktualis_szamok_Elhunyt_negy_beteg_11_ember_fertozodott_meg","timestamp":"2020. június. 13. 08:56","title":"Koronavírus: elhunyt négy beteg, 11 ember fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","shortLead":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","id":"20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29e7636-70ca-4c89-97ae-d522b07d4efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","timestamp":"2020. június. 13. 19:12","title":"Bringást videóztak az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","shortLead":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","id":"20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24f6ab-bb2d-4239-afed-9549ae452a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 14. 14:39","title":"Autópályán biciklizett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1979c27f-8507-4042-83dc-61de752677c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötszáz vasúti kocsit alakítanak át koronavírussal fertőzött betegek kezelésére India fővárosában, mivel nincs elegendő kórházi ágy a fertőzöttek számának utóbbi napokban tapasztalt megugrása miatt - közölte a kormány vasárnap.","shortLead":"Ötszáz vasúti kocsit alakítanak át koronavírussal fertőzött betegek kezelésére India fővárosában, mivel nincs elegendő...","id":"20200614_India_most_szembesult_azzal_hogy_nincs_eleg_korhazi_agy_a_koronavirusfertozottek_ellatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1979c27f-8507-4042-83dc-61de752677c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb6a8d9-6ca1-4ce5-9879-92439c6468d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_India_most_szembesult_azzal_hogy_nincs_eleg_korhazi_agy_a_koronavirusfertozottek_ellatasara","timestamp":"2020. június. 14. 17:58","title":"India most szembesült azzal, hogy nincs elég kórházi ágy a koronavírus-fertőzöttek ellátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így látja a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek.","shortLead":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most...","id":"20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87ac518-2ebc-4cc7-b19b-1ba383a87c76","keywords":null,"link":"/360/20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","timestamp":"2020. június. 15. 07:30","title":"Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.","shortLead":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki...","id":"20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a343070-4245-4f83-b330-39ce6690fdae","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","timestamp":"2020. június. 14. 18:29","title":"Vihar: csak Budapesten 350 helyre hívták a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén májusban 829 négyzetkilométer esőerdőt irtottak ki Brazília területén.","shortLead":"Idén májusban 829 négyzetkilométer esőerdőt irtottak ki Brazília területén.","id":"20200613_amazonia_brazilia_esoerdo_erdoirtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f5dbf6-eb72-4e2e-b864-99d372457d5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200613_amazonia_brazilia_esoerdo_erdoirtas","timestamp":"2020. június. 13. 13:01","title":"„A totális katasztrófa forgatókönyvével nézünk szembe Amazóniában” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]